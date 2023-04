Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, έφθασε στο Κίεβο για επίσημη επίσκεψη, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων για λόγους ασφαλείας, συνοδευόμενος από ολιγομελή αντιπροσωπεία Γερμανών επιχειρηματιών.

Η επίσκεψη αναμένεται να επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση του ενεργειακού τομέα και στη διμερή συνεργασία στο πεδίο αυτό.

Robert Habeck said the aim of the talks was to «give Ukraine hope» that the country will be rebuilt after the war.https://t.co/V3beokg6SY

— DW News (@dwnews) April 3, 2023