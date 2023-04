Η Παρί Σεν Ζερμέν υπέπεσε σε ακόμη ένα κάζο, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 εντός έδρας από την Λιον συνεχίζοντας έτσι την κατρακύλα.

Σε μια αναμέτρηση η οποία στιγματίστηκε από τις έντονες αποδικιμασίες προς το πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι, με τον τεχνικό των Παριζιάνων, Κριστόφ Γκαλτιέ να υψώνει ασπίδα προστασίας στον Αργεντινό σούπερ σταρ.

«Θεωρώ πως οι αποδοκιμασίες ήταν πολύ σκληρές. Περιμένουμε από τον Λέο ή τον Εμπαπέ να ξεκλειδώσουν τις άμυνες. Προσπάθησε πολύ, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα από εκείνον. Ο Μέσι είναι ένας παίκτης που μας προσφέρει πολλά και το έκανε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, ενώ το έχει κάνει και μέσα στο 2023. Θα πρέπει και οι συμπαίκτες του να δίνουν περισσότερα», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Σε ερώτηση δημοσιογράφου που αποκάλεσε «φάντασμα» στον αγωνιστικό χώρο τον Μέσι, ο Γκαλτιέ αντέδρασε: «Φάντασμα; Δεν συμφωνώ καθόλου με την άποψή σας. Όταν η ομάδα είναι σε δύσκολη θέση, ο Λέο μπορεί με μια ενέργεια να αλλάξει το ματς. Ποτέ δεν σκέφτηκα να τον αντικαταστήσω. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτείτε ξανά μια τόσο προσβλητική παρομοίωση».

This is the 3rd time PSG fans have booed Messi. Sad.pic.twitter.com/KMudRLtvNg

— Preeti (@MadridPreeti) April 2, 2023