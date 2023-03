Εικόνες & βίντεο

Η τελευταία πράξη του δράματος για την οικογένεια του άτυχου Ατσού, ο οποίος έχασε την ζωή του στον φονικό σεισμό της Τουρκίας έλαβε χώρα σήμερα Παρασκευή (17/3).

Τραγική φιγούρα η σύζυγος του Αφρικανού και μητέρα των παιδιών του, Μαρία-Κλερ, η οποία δεν άντεξε καν να ολοκληρώσει τον επικήδειο λόγο της.

Ο Ατσού αγνοούταν για δώδεκα ημέρες μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

😢Christian Atsu wife breaks down trying to read the tribute of her late husband. Really heartbreaking, honestly 💔 RIP Atsu pic.twitter.com/tNxRIISEIE — Kenneth Awotwe Darko (@TheKennethDarko) March 17, 2023

Hundreds of people paid their last respects to Christian Atsu in Ghana today 🇬🇭🕊 pic.twitter.com/8ww53DLdv7 — 433 (@433) March 17, 2023

Funeral held for footballer Christian Atsu who died in Turkey earthquake https://t.co/ZaS2V8Ayf9 — BBC News (World) (@BBCWorld) March 17, 2023