Η ανακοίνωση θα γίνει σήμερα 10.30 ώρα Ελλάδος. Ο Βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός BBC αποκάλυψε ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στη Eurovision θα γίνει στην εκπομπή της Zoe Ball στο BBC Radio 2. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “THE SUN” η ανερχόμενη pop star Mae Muller θα είναι η εκπρόσωπος της διοργανώτριας χώρας της Eurovision 2023 τον Μάιο στο Λίβερπουλ.

The UK’s entry for #Eurovision2023 will be revealed TOMORROW on @BBCRadio2 with @ZoeTheBall!

It’s safe to say that @michellevisage, @Rylan, @gregjames and Clara Amfo are fans already 👀 pic.twitter.com/673jPc2h7b

— BBC Eurovision (@bbceurovision) March 8, 2023