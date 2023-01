Παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει ο σοβαρός τραυματισμός του Τζέρεμι Ρένερ από εκχονιστικό μηχάνημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές πως ακριβώς τραυματίστηκε ο Ρένερ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ενώ καθάριζε το χιόνι με εκχιονιστικό – που οδηγούσε ο ίδιος – κάποια στιγμή βρέθηκε εκτός του οχήματος με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να περάσει από πάνω του. Σύμφωνα με τo CNN, ο Ρένερ έχει υποβληθεί ήδη σε δύο χειρουργεία, σε μια προσπάθεια των γιατρών να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά του.

Τζέρεμι Ρένερ: Το σοβαρό ατύχημα μέσα στα χιόνια

Ο εκπρόσωπος του Ρένερ είπε: «Η οικογένεια του Jeremy θέλει να δηλώσει την ευγνωμοσύνη της στους απίστευτους γιατρούς και νοσηλευτές που τον φροντίζουν», καθώς και σε όσους συνεργάστηκαν ώστε να μεταφερθεί άμεσα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Σε λίγες μέρες αναμένεται να κυκλοφορήσει η νέα ταινία που πρωταγωνιστεί ο ίδιος με τίτλο «Mayor of Kingstown».

Even saints have their breaking points. From co-creator Taylor Sheridan, @JeremyRenner returns in #MayorOfKingstown, streaming January 15 on @ParamountPlus. pic.twitter.com/lhcXOwSq4V

— Mayor of Kingstown (@kingstown) December 21, 2022