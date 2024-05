Λίγα μόνο 24ωρα μας χωρίζουν από την εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι στον Β’ ημιτελικό της Eurovision και η εκπρόσωπός μας εντυπωσίασε στο τιρκουάζ χαλί της διοργάνωσης.

Φροντίζει να απολαμβάνει κάθε στιγμή ως μια μοναδική εμπειρία και φωτογραφήθηκε με τα μέλη της ελληνικής αποστολής στο τιρκουάζ χαλί που στρώθηκε για να σηματοδοτήσει την έναρξη της διαγωνιστικής εβδομάδες στο Μάλμε της Σουηδίας.

H Μαρίνα Σάττι, ευδιάθετη και χαμογελαστή, συνομίλησε με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους καθώς και με τις παρουσιάστριες του event κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Depuis l’intérieur de ce «Turquoise Carpet» de l’#Eurovision Song Contest Malmö 2024 …

Marina Satti pour la Grèce adresse ce message aux fans français. Merci !

«We’ll be back soon with the next artist !» 🙂 pic.twitter.com/WdmFPFLG5U

— Eurofans – OGAE France (@ogaefrance) May 5, 2024