Επτά νεκροί και τέσσερις τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός μετά από έκρηξη σε εστιατόριο στο Αϊδίνι στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα, η έκρηξη προκλήθηκε από φιάλη προπανίου. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο κτίριο. Τέσσερις από τους επτά ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη ήταν γυναίκες και τρία ήταν παιδιά.

〰️💥🔗🎦 JUSTIN: 7 people died & 5 people were injured in the explosion. According to the ℹ️’s received, work was being carried out because there was a malfunction in the tube. Explosion occurred during tube replacement. #Emergency | #explosion #AYDIN | pic.twitter.com/9XoRZcGTNv https://t.co/UunlYN7yCO

