Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 10 ερασιτεχνών σκιέρ, που θάφτηκαν από χιονοστιβάδα, στην περιοχή Λεχ-Τσιρς της δυτικής Αυστρίας.

Οι δύο τελευταίοι ερασιτέχνες σκιέρ που αγνοούνταν, είναι καλά στην υγεία τους και επικοινώνησαν με τις αρχές αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ανεστάλη, μετέδωσε το αυστριακό ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΡΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Κακοκαιρία ιστορικών διαστάσεων στις ΗΠΑ: Πόλεις θαμμένες κάτω από το χιόνι – Στέλνουν διασώστες να σώσουν… διασώστες

Η χιονοστιβάδα έπληξε την περιοχή νωρίς το απόγευμα της Κυριακής των Χριστουγέννων, σε υψόμετρο 2.700 μέτρων.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει την τρομακτική στιγμή που η χιονοστιβάδα «καταπίνει» τους σκιέρ.

#BREAKING #AUSTRIA

🔴 AUSTRIA :#VIDEO MOMENT OF TERRIFYING AVALANCHE ON THE 2,700 m (9,000-ft) TRITTKOPF MOUNTAIN BETWEEN ZUERS & LECH AM ARLBERG

on Christmas day.

10 missing skiers found alive, four of them injured.#BreakingNews #UltimaHora #Trittkopf #Avalanche #Avalancha pic.twitter.com/8eT9uhMhXp

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) December 26, 2022