Ο Πάτρικ Γιανγκ παλεύει να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά το σοβαρό τροχαίο που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν το έχει βάλει κάτω και δουλεύει καθημερινά να περπατήσει ξανά κανονικά, ενώ δεν παύει να αναρτά υλικό στα σόσιαλ μίντια προσπαθώντας να εμπνεύσει κόσμο να μην τα παρατά όσο δύσκολα κι αν είναι τα πράγματα.

Αυτή τη φορά, ο Γιανγκ ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο δείχνει να σέρνεται με τα γόνατα, έχοντας ένα βοηθητικό μηχάνημα από μπροστά.

«Ο Θεός είναι καλός. Κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, συνεχίζω να προοδεύω. Προσπαθώ να ενθαρρύνω κάποιον και σήμερα. Πρέπει να συρθείς πριν περπατήσεις, μην υποτιμάς την φύση των μικρών πραγμάτων. Σας ευχαριστώ όλους για τις προσευχές σας», αναφέρει ο Γιανγκ, συγκλονίζοντας τους ακολούθους του.

God is Good! Against all odds I continue to progress. I’m trying to encourage someone today! You’re going to have to crawl before you walk, do not discount the profound nature of small beginning! Thank you everyone for your continued prayers. pic.twitter.com/eEuYdForLS

— Patric Young (@PatricYoung4) November 30, 2022