Η δεύτερη θητεία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ολοκληρώθηκε άδοξα.

Ο Πορτογάλος σταρ μετά από 1,5 χρόνο ήρθε σε ρήξη με τον σύλλογο και τον Έρικ Τεν Χαγκ, η οποία οδήγησε στο «διαζύγιο» των δυο πλευρών.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση συνεργασίας του με τους «κόκκινους διαβόλους», ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση, εκφράζοντας την αγάπη του για τον σύλλογο και τους οπαδούς, τονίζοντας πως χρειάζεται μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

«Μετά από συζητήσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συμφωνήσαμε αμοιβαία να τερματίσουμε το συμβόλαιό μας νωρίτερα. Λατρεύω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αγαπώ τους οπαδούς, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Ωστόσο, νιώθω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να αναζητήσω μια νέα πρόκληση. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν και για το μέλλον», ανέφερε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Cristiano Ronaldo statement 🚨🇵🇹

“Following talks with Manchester United, we’ve mutually agreed to end our contract.

I love Manchester United and I love the fans, that will never ever change.

It feels like the right time to seek a new challenge.

I wish Man Utd all the best”. pic.twitter.com/rQTxEIjrLA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2022