Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Μουντιάλ 2022 έχει ξεκινήσει και πλήθος κόσμου έχει αρχίσει να καταφθάνει στο Κατάρ. Μόνο που όπως όλα δείχνουν δεν φαίνεται ότι είναι αρκετός για να γεμίσει όλα τα γήπεδα των αγώνων.

Για το λόγο αυτό, οι διοργανωτές του Μουντιάλ 2022, εμφανίζονται να έχουν προσλάβει εκατοντάδες ανθρώπους για να κάνουν τους… οπαδούς συγκεκριμένων χωρών, δίνοντας το «παρών» στις εξέδρες, αλλά και σε μία σειρά από παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις για τα πιο δυνατά ποδοσφαιρικά brand του πλανήτη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού λοιπόν, οι… επαγγελματίες οπαδοί προέρχονται κυρίως από το Πακιστάν και η αμοιβή τους είναι 10 ευρώ συν τρία δωρεάν γεύματα την ημέρα, μαζί φυσικά και με τη διαμονή τους στις πόλεις του Κατάρ.

🇶🇦 Qatar have hired fans from Pakistan to fill stadiums for the World Cup. 👀

Each fan receives: $10 and 3 meals per day, accompanied with free accommodation.

✍️ @sporx pic.twitter.com/7NwBK5hkYg

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 18, 2022