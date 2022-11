Η Ελλάδα είναι και με τη… βούλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο (25 Αυγουστου-10 Σεπτεμβρίου σε Φιλιππίνες, Ινδονησία και Ιαπωνία)!

Έπειτα από ένα ματς… θρίλερ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Βελγίου και να κλείσει θέση για το μεγάλο ραντεβού του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η Εθνική μας κατάφερε να… σβήσει την ήττα και κακή εμφάνιση κόντρα στη Λετονία, με τους παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη να καταθέτουν και την ψυχή τους στο παρκέ.

Από την χθεσινή βραδιά αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι διέπρεψαν. Ο Νικ Καλάθης με την αρχοντική του εμφάνιση και το double double (13 πόντους, 10 ασίστ). Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου ήταν καταλυτικός με (9 πόντους, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), ενώ αρκετή… δουλειά έκαναν οι Μιχάλης Λούντζης και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με τις τρομερές άμυνες που έβγαλαν στο φινάλε.

Ωστόσο τα «φώτα» χθες στο Βέλγιο έπεσαν πάνω στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Στον γκαρντ του Ολυμπιακού, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη μια μεγαλειώδεις εμφάνιση στο φετινό του εντυπωσιακό κρεσέντο.

Ο γκαρντ των ερυθρόλευκων ήταν καθοριστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ήταν αυτός που σταμάτησε τον Ομπασαχάν που είχε 20 από το ημίχρονο, αλλά και αυτός που έβαλε την μπάλα στο καλάθι, όταν η «γαλανόλευκη» δεν έβρισκε τις λύσεις επιθετικά.

Όλα αυτά ενώ είχε μόλις δύο πόντους στο ημίχρονο. Και όμως, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν πτοήθηκε, βγήκε… μπροστά , έβαλε 18 στο δεύτερο από τους 41 της Ελλάδας. Κάποια στιγμή είχε 4/4 τρίποντα μαζεμένα εκεί που φέραμε τα πάνω-κάτω. Η τελευταία του μεγάλη δουλειά όμως έγινε στην άμυνα. Εκεί όπου κλήθηκε να βάλει… φρένο στον Ομπασαχάν και να του πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια, οδηγώντας τον μάλιστα και σε 5ο φάουλ.

Μια μυθική εμφάνιση από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, η οποία ωστόσο δεν θα πρέπει να προξενεί εντύπωση στους φίλους του Ολυμπιακού, η σε όποιον παρακολουθεί του 29χρονου γκαρντ με τα «ερυθρόλευκα».

Η εντυπωσιακή του εκκίνηση στην σεζόν

Το «κλειδί» για την εξαιρετική πορεία του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής είναι αναμφίβολα το «step up» του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής σε όλα τα παιχνίδια. Ο Έλληνας γκαρντ μπήκε στη σεζόν με… φόρα από τις πολύ καλές εμφανίσεις του στην Εθνική Ομάδα και προσφέρει πολύτιμες λύσεις.

Το πιο σημαντικό όμως με τον Λαρεντζάκη είναι ότι βγαίνει μπροστά στα κρίσιμα φέτος για τον Ολυμπιακό και έχει φτάσει σε μια ασύλληπτη επίδοση, που τον φέρνει στην κορυφή ολόκληρης της Euroleague.

Όπως ανέφερε ο Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Λαρεντζάκης βάζει κατά μέσο όρο 8,3 πόντους στην τέταρτη περίοδο και είναι στην κορυφή, ενώ το σημαντικό είναι ότι στη δεύτερη θέση είναι ακόμη ένα ερυθρόλευκος, ο Κώστας Σλούκας με 7,8π. κατά μέσο όρο.

Δείτε το ενδιαφέρον στατιστικό:

Top 5 EuroLeague players by points scored in the 4Q:

5⃣ Wade Baldwin 5.8

4⃣ Markus Howard 6

3⃣ Mike James 6.5

2⃣ Kostas Sloukas 7.8

1⃣ Giannoulis Larentzakis 8.3 (97.1 TS%)

— Donatas Urbonas (@Urbodo) October 25, 2022