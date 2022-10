Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με 2-1 σετ την Ντάνιελ Κόλινς στο Όπεν της Γουανταλαχάρα και προκρίθηκε στους «8», κάνοντας μάλιστα μια σπουδαία ανατροπή.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πλέον χρειάζεται την νίκη κόντρα στην Βερόνικα Κουντερμέτοβα (Νο12 στον κόσμο) που θα συναντήσει στα προημιτελικά για να προκριθεί τα WTA Finals του Τέξας.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, η νίκη επί της Κόλινς ήταν πολύ σημαντική για τη Σάκκαρη, προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση της στο WTA Finals, κάτι που φάνηκε και μετά την ολοκλήρωση του ματς και τον τελευταίο πόντο.

Συγκεκριμένα, η Σάκκαρη σέρβιρε για το ματς στο τέλος του τρίτου σετ, έχοντας ήδη χάσει δύο match point. Το τρίτο match point όμως αποδείχθηκε και το… τυχερό, με την Σάκκαρη να παίρνει τον κρίσιμο πόντο και μαζί την πρόκριση και να ξεσπάει με έναν έξαλλο πανηγυρισμό.

Δείτε το βίντεο:

what it means to Sakkari 💪😤 she stays alive for the last spot in the WTA Finals pic.twitter.com/sp4q2xHdVt

— Ryan (@Some1NamedRyan) October 21, 2022