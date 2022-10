Σύντομη αποδείχθηκε η περιπέτεια της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Οστράβα. Η Ελληνίδα τενίστρια ταξίδεψε στην Τσεχία έχοντας ως παρακαταθήκη την εξαιρετική πορεία που έκανε την περσινή σεζόν, όταν έφτασε στον τελικό, αλλά δεν κατάφερε να ξεδιπλώσει τις αρετές της και αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο από την Αλίσια Παρκς.

Η εντυπωσιακή 19χρονη Αμερικανίδα, η οποία στον προηγούμενο γύρο είχε αποκλείσει τη Καρολίνα Πλίσκοβα (σ.σ κάτοχο δύο Grand Slam) με 2-0 σετ, γύρισε τούμπα το παιχνίδι με την Μαρία Σάκκαρη και πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της.

H νεαρή τενίστρια, η οποία ξεκίνησε το τουρνουά ως Νο. 144 στον κόσμο, νίκησε για πρώτη φορά παίκτρια του top-10, αναγκάζοντας τη συμπατριώτισσά μας στην 20η ήττα της σε 53 αναμετρήσεις στη φετινή σεζόν (33-20).

🇺🇸 Alycia Parks comes from a set down against No.4 seed Sakkari to reach the #OstravaOpen quarterfinals! pic.twitter.com/vO3WyWiWYI

Backing up a first Top-20 win with a FIRST TOP-10 WIN 🙌

Μια σοκαριστική ήττα για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τους τελευταίους μήνες και αδυνατεί να βρει ρυθμό στο παιχνίδι της.

Η Ελληνίδα τενίστρια έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της κατά τη διάρκεια των αγώνων και αυτό της έχει στοιχίσει πολύ τη φετινή σεζόν. Χαρακτηριστικά ήταν τα παιχνίδια που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα στο τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στην Πάρμα. Η 27χρονη τενίστρια ξεκίνησε το ιταλικό τουρνουά ως Νο.1 του ταμπλό και κατ’ επέκταση ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Ωστόσο, τόσο στο παιχνίδι του πρώτου γύρου με την Μπάιντλ, όσο και στους αγώνες του δεύτερου με τη Ρους και του τρίτου με την Ζανέφσκα, έχασε το πρώτο σετ και χρειάστηκε να φτάσει σε ισάριθμες ανατροπές, για να καταφέρει να φτάσει στα ημιτελικά. Εκεί είχε εύκολο έργο απέναντι στην Ντάνκα Κόβινιτς (Νο. 78), με την επιβλητική εμφάνιση της Μαρίας να αφήνει πολλές υποσχέσεις ενόψει του τελικού με την Μάγιαρ Σέριφ.

Στο ματς με την Αιγύπτια η Μαρία προηγήθηκε στο πρώτο σετ με 2-0, 3-2 και 5-4 με breaks, αλλά σε εκείνο το σημείο έπαθε black out και χάνοντας τρία σερί games έχασε και το σετ (5-7). Στο δεύτερο σετ δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, με αποτέλεσμα να χάσει τον τίτλο.

Οι εμφανίσεις της Μαρίας στο τουρνουά της Πάρμα δεν ήταν αντάξιες της ποιότητας της Ελληνίδας τενίστριας, αλλά ενδεικτικές της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η συμπατριώτισσά μας. Η Σάκκαρη που βλέπαμε πέρσι θα είχε πάρει το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στην καλή, αλλά περιορισμένων δυνατοτήτων Σερίφ και πιθανότατα θα είχε αποκλείσει την Αλίσια Παρκς στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Οστράβα.

Η Μαρία δεν «ξέχασε» το τένις. Δεν έπαψε να είναι μια από τις κορυφαίες τενίστριες στον κόσμο. Η θέση της στην παγκόσμια κατάταξη αποδεικνύει ότι παραμένει μια από τις καλύτερες και αναμφίβολα σε όποιο τουρνουά αγωνίζεται είναι ένα από τα φαβορί για τον τίτλο.

Όμως, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι έχει μπει στο μυαλό της η αμφιβολία. Αυτό αποτυπώνεται με γλαφυρό τρόπο στα στατιστικά της αναμέτρησης με την Παρκς. 59 winners η Αλίσια, 9 η Μαρία! Απίστευτο και όμως αληθινό. Η 19χρονη είχε 50 παραπάνω winners!

Εξωφρενικό, αλλά ενδεικτικό της ατολμίας και της… αμφιβολίας που έχει «τρυπώσει» πλέον στο παιχνίδι της Σάκκαρη. Η συμπατριώτισσά μας δεν νιώθει πλέον άνετα στο κορτ. Σαν να έχει… μικρύνει το γήπεδο για την 27χρονη, η οποία στο παιχνίδι με την Αλίσια Παρκς έκανε challenge για πόντο στον οποίο η μπάλα χτύπησε αρκετά εκατοστά μέσα από τη baseline.

Maria Sakkari loses in 3 tight sets to 21 year old Alycia Parks.

Parks hit 59 winners… Sakkari hit 9.

Let that sink in. Alycia hit 50 more winners than the current world #7.

Perhaps the strangest moment of the match was this challenge by Maria.

Ostrava’s full of surprises pic.twitter.com/i8zHCtFgnM

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 6, 2022