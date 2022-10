Μόλις 44 ημέρες κατάφερε να μείνει στη θέση της πρωθυπουργού η Λιζ Τρας στη Βρετανία.

Μετά τη σημερινή παραίτησή της για άλλη μια φορά ξεκινάει κούρσα διαδοχής, όπως είχε γίνει μετά την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον, μόνο που αυτή τη φορά η διαδικασία θα είναι πολύ πιο σύντομη.

Ο Σερ Γκρέιαμ Μπρέιντι, πρόεδρος της Επιτροπής 2022 τόνισε ότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου η διαδικασία επιλογής του νέου αρχηγού των Τόρις και νέου πρωθυπουργού θα έχει ολοκληρωθεί.

«Μίλησα με τον πρόεδρο του κόμματος, Τζέικ Μπέρι και επιβεβαίωσε ότι θα είναι δυνατόν να διεξαχθεί ψηφοφορία και να ολοκληρωθεί η εκλογή ηγεσίας μέχρι την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου.

Έτσι, θα πρέπει να έχουμε έναν νέο ηγέτη στη θέση του πριν από τη δημοσιονομική δήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου», σημείωσε ο Μπρέιντι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, τα φαβορί για να αντικαταστήσουν την Τρας είναι ο Ρίσι Σούνακ, η Πένι Μόρντοντ και ο Μπόρις Τζόνσον. Ναι, καλά διαβάσατε, ο πρώην πρωθυπουργός, σύμφωνα με τους Times, θα θέσει υποψηφιότητα για λόγους «εθνικού συμφέροντος».

EXCLUSIVE:

I’m told that Boris Johnson is expected to stand in the Tory leadership contest

He’s taking soundings but is said to believe it is a matter of national interesthttps://t.co/SuApE3RmIr

— Steven Swinford (@Steven_Swinford) October 20, 2022