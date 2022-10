Πώς θα επηρεάσει την εξέλιξη του πολέμου

Η γέφυρα της Κριμαίας, η γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη στρατηγικής σημασίας χερσόνησο που προσάρτησε το 2014, υπέστη ένα σημαντικό πλήγμα και ένα μέρος της έχει καταρρεύσει. Το Κίεβο έσπευσε να διεκδικήσει την πατρότητα της ενέργειας με μία δήλωση του συμβούλου του Ζελένσκι, Ποντόλιακ, που φωτογραφίζει την Ουκρανία ως αυτουργό της επίθεσης.

Αν και η Ρωσία δεν έχει ακόμα πει επισήμως εάν η έκρηξη οφείλεται σε ατύχημα ή επίθεση με τον Πούτιν να διατάσσει έρευνα, είναι σίγουρο ότι η εξέλιξη αυτή μετά την προσάρτηση τεσσάρων περιοχών και τις προαναγγελίες της Ουκρανίας για ισχυρά χτυπήματα ακόμα και στην Κριμαία, αποτελεί χτύπημα στο γόητρο της Μόσχας και φέρνει εμπόδια στις σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις της στο μέτωπο του πολέμου.

Οι επιθέσεις στην Κριμαία και οι αναφορές Ουκρανίας – Δύσης

Κατά τη διάρκεια του εννεάμηνου πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είχε υποθέσει για μήνες ότι η Κριμαία – συμπεριλαμβανομένης της γέφυρας – ήταν πέρα από την ικανότητα των ουκρανικών δυνάμεων να χτυπήσουν. Ωστόσο, τους τελευταίους δύο μήνες μια σειρά εκρήξεων έπληξαν τοποθεσίες στην Κριμαία, συμπεριλαμβανομένης της ναυτικής αεροπορικής βάσης Σάκι, εν μέσω αυξανόμενης αυτοπεποίθησης στο Κίεβο ότι μπορεί να ανακαταλάβει την Κριμαία.

Αναφορές για δυνατότητα της Ουκρανίας να χτυπήσει την Κριμαία υπήρξαν στη Δύση το τελευταίο διάστημα με το think tank Munich Security Conference να αναφέρει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η «μόνη σύνδεση μεταξύ Ρωσίας και Κριμαίας είναι η γέφυρα της Κριμαίας, την οποία η Ουκρανία θα καταστρέψει σύντομα».

Η σημασία της γέφυρας

Η στρατηγική σημασία της γέφυρας της Κριμαίας – που ονομάστηκε έτσι μετά την προσάρτηση της χερσονήσου στη Ρωσία – είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς συνδέει τη Ρωσία οδικώς όχι μόνο με τη σημαντική χερσόνησο αλλά επιτρέπει τον εφοδιασμό των νότιων περιοχών που έχει προσαρτήσει η Μόσχα. Ακόμα σύμφωνα με αναφορές στη γέφυρα υπήρχε αγωγός καυσίμων που πλέον έχει δεχτεί πλήγμα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της Κριμαίας για το κατά πόσο θα επηρεαστεί η ενεργειακή επάρκειά της περιοχής.

Η έκταση της ζημιάς δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Ωστόσο από τις εικόνες και τα βίντεο αλλά και τις αναφορές της Ρωσίας φαίνεται πως δεν έχει πληγεί η αψίδα της γέφυρας κάτι που θα εμπόδιζε τη ναυσιπλοΐα και θα απέκλειε τη Ρωσία στην αζοφική θάλασσα.

Ζητούμενο είναι και πόσο γρήγορα μπορεί να επιδιορθωθεί η ζημιά που αφήνει τις ρωσικές δυνάμεις στον Νότο με μία μόνο σιδηροδρομική γραμμή ανεφοδιασμού – μεταξύ Κρασνοντάρ και Μελιτόπολης – και η οποία βρίσκεται πλέον εντός του βεληνεκούς των επιθέσεων της Ουκρανίας.

Η γέφυρα της Κριμαίας είναι η μεγαλύτερη στη Ρωσία, το μήκος της είναι 19 χιλιόμετρα. Το αυτοκινητιστικό τμήμα τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2018. Και τον Δεκέμβριο του 2019, τα πρώτα τρένα πέρασαν από το σιδηροδρομικό της τμήμα.

The scale of the destruction of the Crimean bridge. pic.twitter.com/mG8W51XdaX — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022

Η σύμβαση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη γέφυρα ανατέθηκε για πρώτη φορά το 2015, στην εταιρεία Stroygazmontazh του Arkady Rotenberg.

Με εκτιμώμενη περιουσία 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Rotenberg είναι στενός έμπιστος, επιχειρηματικός εταίρος και παιδικός φίλος του Ρώσου προέδρου.