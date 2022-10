Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά την έκρηξη που σημειώθηκε, το πρωί του Σαββάτου, στην κομβικής για τη Ρωσία γέφυρα που συνδέει τη χώρα με την Κριμαία.

Ενώ αρχικώς τα ρωσικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για άγνωστη αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά -και ακολούθως την έκρηξη- σε τμήμα του σιδηροδρόμου, η Εθνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έδωσε λίγο μετά τις 9 του Σαββάτου τα πρώτα στοιχεία.

Σύμφωνα με αυτό, ανατινάχθηκε ένα φορτηγό στη γέφυρα της Κριμαίας.

«Σήμερα στις έξι και επτά λεπτά στον αυτοκινητόδρομο της γέφυρας της Κριμαίας (σ.σ. στο κάτω μέρος) από την πλευρά της χερσονήσου Ταμάν, ανατινάχθηκε ένα φορτηγό, το οποίο προκάλεσε την ανάφλεξη επτά δεξαμενών καυσίμων ενός σιδηροδρομικού τρένου που κατευθυνόταν προς τη χερσόνησο της Κριμαίας» αναφέρει το πόρισμα των αρχών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο τμήματα του δρόμου κατέρρευσαν μερικώς, ενώ το τόξο πάνω από το χερσαίο τμήμα της γέφυρας δεν υπέστη ζημιές.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, για τις εξελίξεις έχει ενημερωθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν από τον πρωθυπουργό της χώρας, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τους επικεφαλής του υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης και του υπουργείου Μεταφορών, καθώς και από τον επικεφαλής της αστυνομίας, είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πρόσθεσε ότι οι επικεφαλής του υπουργείου Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και του υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας μετέβησαν στον τόπο του συμβάντος.

Η γέφυρα του Κερτς, μήκους 19 χιλιομέτρων, εγκαινιάστηκε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον Μάιο του 2018. Ήταν ένα κολοσσιαίο και δαπανηρό έργο με σκοπό να συνδεθεί η Κριμαία με την ηπειρωτική Ρωσία, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτησή της.

Η γέφυρα έχει συμβολική σημασία για τη Ρωσία, αλλά είναι εξίσου πολύτιμη καθώς αποτελεί σημαντική οδό μεταφοράς υλικοτεχνικής προμήθειας για τις ρωσικές δυνάμεις στην Κριμαία και στη νότια κατεχόμενη από τη Ρωσία Ουκρανία.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τελευταίο απρόοπτο για τη Μόσχα, μετά από αρκετές εβδομάδες ανατροπών στο πεδίο της μάχης, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις ανάγκασαν τα ρωσικά στρατεύματα να υποχωρήσουν στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Σε μια πρώτη αντίδραση -χωρίς να παρουσιάζεται οποιοδήποτε στοιχείο- ο πρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου της Κριμαίας, Βλαντιμίρ Κονσταντίνοφ, κατηγόρησε την Ουκρανία γι’ αυτό που συνέβη. Διαβεβαίωσε ότι η ζημιά στη γέφυρα της Κριμαίας θα αποκατασταθεί άμεσα.

Ο Όλεγκ Κριούτσκοφ, σύμβουλος του επικεφαλής της Κριμαίας, είπε ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, δεν υπήρξαν θύματα.

According to data of the russian mass media, «the tank with fuel is on fire.» #Crimea #CrimeanBridge pic.twitter.com/krJMi8vthB

Yes! It’s joining Moskva. Crimean bridge, goodbye! Crimea is Ukraine pic.twitter.com/1G51j8kACM

⚡️BREAKING: the #CrimeanBridge is on fire #Crimea pic.twitter.com/fq8EcPKXrw

🔥In Kerch, an explosion on the Crimean bridge.

According to eyewitnesses , the explosion occurred at about six in the morning. pic.twitter.com/xaMII0yLRn

— KyivPost (@KyivPost) October 8, 2022