Η ανακοίνωση από τη Μόσχα της μερικής επιστράτευσης στη Ρωσία και της διενέργειας δημοψηφισμάτων για προσάρτηση ουκρανικών εδαφών είναι «ενδείξεις αδυναμίας, (ενδείξεις) της ρωσικής αποτυχίας», δήλωσε σήμερα η Αμερικανίδα πρεσβευτής στην Ουκρανία Μπρίτζετ Μπρινκ.

«Παρωδίες δημοψηφισμάτων και μια επιστράτευση αποτελούν ενδείξεις αδυναμίας, της ρωσικής αποτυχίας», έγραψε στο Twitter η Μπρινκ διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η χώρα της θα συνεχίσει να «υποστηρίζει την Ουκρανία για όσο χρόνο χρειαστεί».

Sham referenda and mobilization are signs of weakness, of Russian failure. The United States will never recognize Russia’s claim to purportedly annexed Ukrainian territory, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes.

