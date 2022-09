Ηχηρή παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και τις συνεχείς επιθέσεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απαντώντας σε ερώτημα των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανέφερε πως «σε μια συγκυρία όπου η Ρωσία έχει εισβάλει ξανά σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι ιδιαιτέρως αντιπαραγωγικές».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσέθεσε, συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματίας.

Και σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται».

«Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση», κατέληξε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

