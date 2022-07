Καμένη γη και σπίτια άφησε στο πέρασμά της η φωτιά που μαινόταν όλο το βράδυ της Τρίτης στην Πεντέλη και τις γύρω περιοχές.

Η πυρκαγιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι εικόνες της επόμενης ημέρας είναι αποκαρδιωτικές.

Κορμοί δέντρων καψαλίστηκαν από τις πύρινες φλόγες, οι αυλές των σπιτιών έγιναν στάχτη και το χώμα αχνίζει από τη φωτιά που κατάφερε να σβήσει.

Οι μαυρισμένοι τοίχοι των σπιτιών αποτυπώνουν την εφιαλτική νύχτα και την απόγνωση που έζησαν οι κάτοικοι της Διώνης, όταν είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά τις οικίες τους.

Αρκετά είναι τα σπίτια που έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές ή ολοκληρωτική καταστροφή εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς.

«Η φωτιά στην Πεντέλη βαίνει σε πολύ καλή εικόνα, αλλά κρατάμε επιφύλαξη, γιατί χθες είχαμε πολύ ισχυρές ριπές ανέμων» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοποιός, αναφέροντας μάλιστα ότι τα ξημερώματα η φωτιά μέσα σε 10 λεπτά διένυσε 6 χιλιόμετρα, φθάνοντας έξω από το Νοσοκομείο Παίδων στην Πεντέλη.

«Προσπαθούμε να οριοθετήσουμε την πυρκαγιά, βήμα – βήμα να αντιμετωπίσουμε όλες τις εστίες» σημείωσε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος.

Ο πληθυσμός που έφυγε χάρη στην οργανωμένη απομάκρυνση είναι γύρω στις 85.000 με 90.000 δήλωσε μάλιστα.

«Ο χειρότερος εχθρός μας είναι η ταχύτητα του ανέμου. Όλοι απόρησαν με το γύρισμα του ανέμου (χθες) ταξίδευε με ιλιγγιώδη ταχύτητα η πυρκαγιά, και σπεύσαμε να ενεργοποιήσουμε το 112» είπε.

Δυστυχώς σήμερα αυξήθηκε ο αριθμός των τραυματιών από τη φωτιά στην Πεντέλη, καθώς από τρεις τραυματίες, σε νοσοκομεία της Αττικής έχουν διακομισθεί μέχρι στιγμής 34 ασθενείς.

Ειδικότερα έχουν διακομισθεί 34 ασθενείς με ασθενοφόρα, Κινητές Ιατρικές Μονάδες και Όχημα του ΕΤΙΚ (Ειδικό τμήμα Ιατρικής των Καταστροφών) σε Νοσοκομεία ενώ έχουν παρασχεθεί πρώτες βοήθειες χωρίς διακομιδή σε 17 πολίτες.

1 στο Γ. Γεννηματάς,

5 στο Ιπποκράτειο,

23 στον Ερυθρό Σταυρό,

1 στο Σωτηρία,

1 στο ΚΑΤ ενώ 3 Πυροσβέστες με αναπνευστικά & ελαφρείς τραυματισμούς διακομίσθηκαν στο 251 ΓΝΑ

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Γεννηματά και ενημερώθηκε για την κατάσταση των ασθενών που προσήλθαν στο νοσοκομείο και ειδικότερα για τον ασθενή που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων. Το νοσοκομείο παραμένει σε ετοιμότητα.

Από τις εκκενώσεις που έγιναν α) από τις Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αρήτη» (Πεντέλης και Τυρνάβου, Γέρακας), β) από το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά» (Πωγωνίου 2, Παλλήνη Αττικής) και από την Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Εφέστια» (Εθ. Αντιστάσεως 80, Γέρακ το ΕΚΑΒ διακόμισε σε Νοσοκομεία μόνο τους φιλοξενούμενους που είχαν ανάγκη

3 στον οίκο ευγηρίας Θάλπη (Άγιος Στέφανος) ενώ οι υπόλοιποι εκκενώθηκαν με ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας.

Είχε προηγηθεί μία πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι εμειναν ξάγρυπνοι, προσπαθώντας με νύχια και με δόντια να περιορίσουν τη φωτιά και να σώσουν τις περιουσίες τους.

«Καταστράφηκε απέναντι όλο το Ντράφι. Η φωτιά κατέβαινε από εδώ, ήρθε από ανατολικά, πήδηξε στο Ντράφι και τα κατέστρεψε», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάτοικοι επιχείρησαν να κατασβήσουν τη φωτιά βρέχοντας με τα λάστιχα, ενώ δήλωσε πως άργησαν να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

«Τι μέσα; Με το λάστιχο, καταβρέχαμε… Δεν είχαν έρθει πυροσβεστικές δυνάμεις. Πήγαν πιο πάνω στο μέτωπο και μόλις ξεπήδησε το άλλο τότε ήρθαν, αλλά ήταν αργά».

Δυστυχώς οι επόμενες ημέρες αναμένονται το ίδιο δύσκολες.

Το μεγαλύτερο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο φωτιάς, σύμφωνα με τον χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νύχτα της Τρίτης ήταν εφιαλτική για τους κατοίκους της Πεντέλης, της Διώνης, του Ντράφι και της Παλλήνης, καθώς το πύρινο μέτωπο ήταν ανεξέλεγκτο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις πάλεψαν όλο το βράδυ με νύχια και με δόντια για να περιορίσουν τη φωτιά που είχε λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον χάρτη της υπηρεσίας Copernicus σε κατάσταση ακραίου κινδύνου βρίσκονται επίσης η Λακωνία και η Δυτική Ελλάδα.

Ο Έβρος και περιοχές της Αχαΐας και Ηλείας βρίσκονται σε κατάσταση πολύ ακραίου κινδύνου, ενώ για την χαρτογραφική αποτύπωση της περιοχής που επλήγη από την πυρκαγιά, έχει ήδη ενεργοποιηθεί η ευρωπαϊκή υπηρεσία.

Όπως δείχνει και ο χάρτης που ανήρτησε η υπηρεσία Copernicus, οι χώρες της Μεσογείου έχουν βαφτεί σε έντονο κόκκινο και μωβ, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο τον υψηλό κίνδυνο που διατρέχουν να βρεθούν υπό το έλεος των πυρκαγιών.

#EFFIS Fire Danger Forecast for 20 July

Although the situation has improved (no “Very Extreme Danger»), the risk of wildfires is widespread throughout Europe🔥

🔥Extreme Danger forecasted in areas of:

🇵🇹🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇦🇹🇨🇿🇭🇺🇷🇸🇸🇮🇭🇷🇧🇦🇲🇪🇦🇱🇬🇷🇷🇴🇧🇬🇨🇾🇹🇷

More at👇https://t.co/2PjdHyXOpI pic.twitter.com/1Ef8pyCuwH

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 20, 2022