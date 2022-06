Χώρος αποσκευών 510 λίτρων

Η Citroen παρουσιάζει το νέο C4-X αλλά και την ηλεκτρική εκδοχή του, το ë-C4 X και C4 X. Τα δύο νέα μοντέλα πατάνε στην γνώριμη σχεδιαστική συνταγή του Citroën C5 X, που σύμφωνα με τη γαλλική φίρμα έχει ένα πρωτοποριακό σχεδιαστικό «μίγμα» που συνδυάζει την κομψή σιλουέτα ενός fastback, με τη μοντέρνα διάθεση ενός SUV και τη διαχρονική φινέτσα και ευρυχωρία ενός sedan μοντέλου.

Έχουν μήκος 4.6 μέτρα, διαθέτουν μεγάλο μεταξόνιο, 2.67 μέτρων που υπόσχονται μεγαλύτερους χώρους. Με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,29 Cd, η αεροδυναμική απόδοση έχει βελτιστοποιηθεί, κάτι που προσφέρει όφελος και στην αυτονομία, αλλά και την οικονομία του καυσίμου.

Ο χώρος των αποσκευών - και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα του ατού - είναι στα 510 λίτρα!

Στα πίσω φώτα δεσπόζει πλέον η τεχνολογία LED’s, ενώ στα εμπρός έχει ενσωματωθεί η τεχνολογία φωτισμού Citroën LED Vision. Ακόμη, οι μεγάλοι τροχοί διαμέτρου 690 χιλ. σε συνδυασμό με τον κοντό εμπρόσθιο πρόβολο, δίνουν στο αυτοκίνητο αυξημένη απόσταση από το έδαφος.

Στο εσωτερικό των νέων Citroën ë-C4 X και C4 X έχουν στη διάθεση τους τη νέα τεχνολογία καθισμάτων, Citroën Advanced Comfort®, με τα Advanced Comfort Καθίσματα και την ανάρτηση με Progressive Hydraulic Cushions.

Τα νέα μοντέλα ë-C4 X και C4 X θα κατασκευαστούν αποκλειστικά στην Ευρώπη, στις εγκαταστάσεις της Stellantis, στο Villaverde της Μαδρίτης στην Ισπανία, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν στις αρχές του 2023.

Προσφέρεται με 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης κάτω από την «ομπρέλα» του ADAS. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το αυτόματο φρενάρισμα και ειδοποίηση κινδύνου, η αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2 με Adaptive Cruise Control που αναλαμβάνει και τη στάση, αλλά και την επανεκκίνηση του αυτοκινήτου στο μποτιλιάρισμα, σύστημα παρακολούθησης της κόπωσης του οδηγού, προειδοποίηση για την ακούσια αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας κ.α.

Το Νέο C4 X θα είναι διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel. Τα υπερτροφοδοτούμενα PureTech και BlueHDi σύνολα, με απόδοση ισχύος από 100 έως 130 ίππους και μετάδοση με χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο ταχυτήτων ή αυτόματο 8 σχέσεων.

Επίσης, το αμιγώς ηλεκτρικό ë-C4 X, η γαλλική φίρμα προσφέρει 8ετή εγγύηση (ή 160.000 χιλιόμετρα) για την καλή λειτουργία της μπαταρίας του αυτοκινήτου, διασφαλίζοντας το 70% της χωρητικότητας των 50kWh της. Στο 80% η φόρτιση της μπαταρίας φτάνει μόλις σε 30 λεπτά της ώρας, χρησιμοποιώντας ταχυφορτιστή DC 100 kW.