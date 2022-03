Το πρόγραμμα

Το πρώτο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου είναι πλέον γεγονός. Στις 29 και 30 Μαρτίου, η καρδιά της Οικονομίας – και όχι μόνο – «θα χτυπά» στην ιστορική έδρα του Χρηματιστηρίου, στην οδό Σοφοκλέους.

Το συνέδριο θα μεταδίδεται σε livestream από τα ψηφιακά μέσα της Alteregomedia: OT, in, tοvima, tanea και το One TV.

Σχεδόν ένα χρόνο ύστερα από τη δυναμική επανεμφάνιση του εμβληματικού τίτλου σε ψηφιακή μορφή, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος με το OT FORUM εγκαινιάζει μια νέα μορφή επικοινωνίας με το πιστό του κοινό, παρέχοντας φιλόξενο βήμα γόνιμου διαλόγου, προβληματισμού και κατάθεσης προτάσεων.

Διαφοροποιούμενο ως προς τη δομή και τη φυσιογνωμία, το ΟΤ FORUM αποτελεί ταυτόχρονα ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό προϊόν, που δίνει προτεραιότητα στην εμπειρία των συμμετεχόντων αλλά και στην αλληλεπίδραση όλων όσοι θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του εξ αποστάσεως (μέσα από sites, social media και ψηφιακές πλατφόρμες).

Δίνει έμφαση στο περιεχόμενο με βάση την επικαιρότητα και το κύρος των συμμετεχόντων που προέρχονται από τον χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων, της πολιτικής, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρώτο OT Forum, του Οικονομικού Ταχυδρόμου, λαμβάνει χώρα σε ιδιαιτέρως κρίσιμη συγκυρία για την παγκόσμια κοινότητα και οικονομία, που επιταχύνει την ήδη ταχεία αλλαγή του κόσμου.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί νέα γεωπολιτική, με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, συμπυκνώνοντας τον ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό χρόνο.

Απαιτούνται ιστορικές αποφάσεις, κάποιες εκ των οποίων θα αλλάξουν άρδην τον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Πιστός στον ιστορικό ρόλο του, ο ΟΤ κοιτάει μπροστά και ανοίγει το διάλογο για την επόμενη ημέρα, μέσα από την ενδελεχή ανάλυση των γεγονότων, των αλλαγών που συντελούνται και των επιπτώσεων τους σε οικονομικο-κοινωνικό επίπεδο.

Διερευνά τις χαραμάδες ευκαιρίας που ανοίγονται, τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται και προσπαθεί να σκιαγραφήσει τον κόσμο του αύριο και τη θέση μας μέσα σε αυτόν.

Για την προσαρμογή της Ελλάδας σε ένα κόσμο που αλλάζει διαρκώς, -ενίοτε δε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, όπως στην παρούσα συγκυρία-, θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για κρίσιμα κοινωνικά, πολιτικά και γεωπολιτικά ζητήματα θα τοποθετηθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, και ο Γιάνης Βαρουφάκης, γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών, όπως η επικεφαλής σχεδιασμού πολιτικής στο γραφείο του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Ms. Benedetta Berti, μεταφέρει τον παλμό των γεγονότων και το σχεδιασμό της Συμμαχίας στη νέα γεωπολιτική, ενώ ο πρέσβης των ΗΠΑ Geoffrey R. Pyatt αναλύει τις προεκτάσεις της ρωσο-ουκρανικής κρίσης, το ρόλο και τους στόχους των δημοκρατικών συμμαχιών της Δύσης.

Οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης αναλύουν τις επιπτώσεις των πολλαπλών κρίσεων –οικονομική, γεωπολιτική, υγειονομική- για την Ελλάδα και περιγράφουν το σχέδιο άμυνας και εξόδου.

Εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση του «κόσμου που αλλάζει» και η παρουσία ακαδημαϊκών και επιφανών στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων.

O Κόσμος που Αλλάζει

Αθήνα 29 & 30 Μαρτίου 2022

Παλαιό Χρηματιστήριο, (Σοφοκλέους 10)

Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

13.00 – 13.45 Registration

14.00 Παρουσίαση – Συντονισμός: Ν. Φιλιππίδης, Οικονομικός Αναλυτής, Δημοσιογράφος

14.05 Γεωπολιτικές Αναταράξεις και Οικονομία

Συζήτηση:

Αντώνης Καρακούσης, Διευθυντής «ΤΟ ΒΗΜΑ»

Γιώργος Μαντέλας, Διευθυντής «ΤΑ ΝΕΑ»,

Σταμάτης Μαλέλης, Γεν. Διευθυντής Ειδ. & Ενημέρωσης MEGA

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Νίκη Λυμπεράκη

14.50 Οι επιπτώσεις στην Οικονομία από την Ουκρανική κρίση

Nίκος Βέττας, Γεν. Διευθυντής Ι.Ο.Β.Ε., καθηγητής Ο.Π.Α.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος*, πρώην υπουργός, Δ/ντής Ινστιτούτου Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Νίκη Λυμπεράκη

15.15 Κρίσεις, Προκλήσεις και Οικονομία

Γιάνης Βαρουφάκης, Γραμματέας ΜέΡΑ25

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Νίκη Λυμπεράκη

16.00 Η Ευρώπη που Αλλάζει

Συζήτηση:

Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός,Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Νίκη Λυμπεράκη

16.30 «Nato’s Future after the War in Ukraine»

Ms. Benedetta Berti, Head, Policy Planning, Office of the Secretary-General, NATO

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Νίκη Λυμπεράκη

16.45 «Can Ukraine Survive?»

Yuri Bender, editor-in-chief of PWM at Financial Times

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Νίκη Λυμπεράκη

17.15 «U.S. Perspective on Russia’s Invasion of Ukraine and the Importance of Democratic Alliances at a Time of Global Upheaval»

Τζέφρι Πάιατ, Πρέσβης ΗΠΑ στην Ελλάδα

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Νίκη Λυμπεράκη

17.45 «Is Europe Really Changing?»

Κevin Featherstone, Καθηγητής στην έδρα Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και Διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου (Hellenic Observatory) στο London School of Economics.

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Νίκη Λυμπεράκη

18.00 «Η Ελλάδα στον κόσμο που Αλλάζει»

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Νίκη Λυμπεράκη

18.45 «Η Ελλάδα ως Innovation Hub – Οι Ευκαιρίες και οι Προκλήσεις»

Συζήτηση:

Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Χρήστος Καλογεράκης, CEO & Co -Founder Shopflix.gr

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Βασίλης Κανέλλης

19.15 «Ψηφιακό Χρήμα: Κρυπτονομίσματα και Κίνδυνοι – Το όραμα του Ψηφιακού Ευρώ»

Jurgen Schaaf, Advisor to the Senior Management of the Market Infrastructure and Payments Business area of the ECB

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Παναγιώτης Σωτήρης

19. 30 «The Metaverse Bank – Onyx»

Τάκης Γεωργακόπουλος, Global Head of JP Morgan Payments

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Βασίλης Κανέλλης

19.45 «Οι προκλήσεις της Οικονομίας και της Τεχνολογίας για μια ελληνική Τράπεζα»

Ηλίας Λεκκός, Chief Economist Τράπεζας Πειραιώς

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Βασίλης Κανέλλης

20.00 «Τα Έξυπνα Φάρμακα»

Συζήτηση:

Γιώργος Παυλάκης, National Institute of Cancer USA, Ιολόγος, Ερευνητής

Βασίλης Κολιάτσος, Καθηγητής Νευρολογίας, Νευροπαθολογίας και Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο John Hopkins των ΗΠΑ

Πάνος Καναβός, Αναπληρωτής Διευθυντής του τομέα Υγείας του LSE και Διευθυντής του τμήματος αξιολόγησης τεχνολογιών Υγείας

Αναστασία Κοτανίδου, Καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο ΕΚΠΑ

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Άννα Παπαδομαρκάκη

20.30 «Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Συζήτηση:

Χρυσός Καβουνίδης, Επικεφαλής Boston Consulting Group στην Ελλάδα

Ρούλα Μπαχταλιά Διευθύντρια egg – enter•grow•go | Eurobank

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Ελένη Στεργίου

20.45 «Οι προκλήσεις της Οικονομίας και της Τεχνολογίας για μια ελληνική Τράπεζα»

Νίκος Μαγγίνας* Chief Economist Εθνική Τράπεζα Ελλάδας

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Ελένη Στεργίου

21.00 «Οι προκλήσεις της Οικονομίας και της Τεχνολογίας για μια ελληνική τράπεζα»

Βασίλης Ράπανος* Πρόεδρος Δ.Σ. Αlpha Bank

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Κώστας Τσαούσης

21.15 «Υδρογόνο: Το Νέο Καύσιμο»

Συζήτηση:

Βασίλειος Γρηγορίου* (ADVENT), Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Πρόεδρος ΕΙΕ

Δρ. Αθανάσιος Στούμπος, Εθνικός εκπρόσωπος στην ΕΕ για το Υδρογόνο, Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου.

Βασίλης Αναλυτής, Δ/νων Σύμβουλος Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Αγίων Αναργύρων (τρένο υδρογόνου)

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Κώστας Τσαούσης

Τέλος πρώτης ημέρας

Ο Κόσμος που Αλλάζει

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

09.00-09.45 Registration

Παρουσίαση – Συντονισμός: Ν. Φιλιππίδης- Οικονομικός Αναλυτής, Δημοσιογράφος

09.50 «Οι προκλήσεις για τα Ψηφιακά Μέσα στο απρόβλεπτο περιβάλλον»

Βασίλης Κανέλλης in.gr – Χρήστος Δόγας ot.gr

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης

10.05 «Οι προκλήσεις και οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας στις ραγδαία

μεταβαλλόμενες εξελίξεις ( γεωπολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές)»

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Ελένη Στεργίου

10.45 «Η Ενεργειακή κρίση και οι προκλήσεις υπό το φως της Ουκρανικής Κρίσης»

Συζήτηση:

Αλεξάνδρα Σδούκου, Γεν γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών

Χάρης Δούκας, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

Γιώργος Στάμτσης, Διδάκτωρ Μηχανικός Πανεπιστήμιο Ντούισμπουργκ-Έσσεν

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Χρήστος Κολώνας

11.15 «Έξυπνες πόλεις και Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Συζήτηση:

Θοδωρής Λιβάνιος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων,

Φώτης Ταλάντζης, CEO & Co Founder, NOVOVILLE,

Ιωάννης Στασινόπουλος, CEO, Active Computer Systems A.E

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Βασίλης Κανέλλης

11.50 «Η επισιτιστική κρίση και η ελληνική Γεωργία»

Γιώργος Γεωργαντάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Βασίλης Κανέλλης

12.15 «Οι Πόλεις που Αλλάζουν – Ουρανοξύστες, Επιχειρηματικά Πάρκα και Μεγάλες Αναπλάσεις στην Αθήνα»

Συζήτηση:

Στέφανος Βλαστός, ΔΣ ΕΤΑΔ

Δημήτρης Ανδριόπουλος, Πρόεδρος Dimand,

Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος Prodea,

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Κώστας Τσαούσης

13.00 «Κυκλική Οικονομία – Διαχείριση Απορριμμάτων»

Συζήτηση:

Μανώλης Γραφάκος, γεν. γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ project manager ΣΔΙΤ Πελοποννήσου

Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Χρήστος Κολώνας

13.30 «Οι οικονομικές προκλήσεις για τη χώρα»

Γκίκας Χαρδούβελης, πρόεδρος ΔΣ Εθνικής Τράπεζας,

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Ελένη Στεργίου

14.00 «Ταμείο Ανάκαμψης ή Ταμείο Ανθεκτικότητας;»

Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Ελένη Στεργίου

14.30 «Το Κόστος της Κλιματικής Κρίσης»

Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Χρήστος Κολώνας

15.00 «Ελληνική Βιομηχανία & Ενεργειακή κρίση – Ανακύκλωση Υλικών & Οικονομικά κίνητρα»

Συζήτηση:

Βασίλειος Kαρατσώλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος VKC

Δρ. Δημήτρης Θεοχάρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Χαρτοβιομηχανίας ΜΕΛ

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Βασίλης Κανέλλης

15.30 «Το «τέρας» του πληθωρισμού και οι προκλήσεις στην Οικονομία»

Χρ. Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Ελένη Στεργίου

16.00 «Έρευνες υδρογονανθράκων και Αγωγοί φυσικού αερίου στη Ν.Α. Μεσόγειο»

Συζήτηση:

Καθηγητής Θεόδωρος Τσακίρης, Επίκουρος Καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Δρ Σπύρος Μπέλλας, Γεωλόγος, Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Γεωενέργειας του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓ/ΙΤΕ) στην Κρήτη.

Γιάννης Γρηγορίου, Αντιπρόεδρος του Continental Europe Energy Council

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Χρήστος Κολώνας

16.30 «Τα κρίσιμα διακυβεύματα για την Ελλάδα στον Κόσμο που Αλλάζει»

Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ.

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Διονύσης Νασόπουλος

17.00 Δημοκρατία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Big Data

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Δημήτρης Μανιάτης

17.20 Οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις και η αντιμετώπισή τους

Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος ΚΙΝΑΛ

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Δημήτρης Μανιάτης

18.00 Οι Δήμοι και οι προκλήσεις στη διαχείριση Απορριμμάτων

Συζήτηση:

Ξενοφών Μανιατογιάννης, Δήμαρχος Βριλησσίων

Δημήτρης Κωστούρος, Δήμαρχος Ναυπλίου

Βασίλειος Αναλυτής, Γενικός Διευθυντής Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων

Δημοσιογράφοι: Νίκος Φιλιππίδης, Χρήστος Κολώνας

Λήξη ΟΤ FORUM