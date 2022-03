Για ένα πολύ παράξενο και ασυνήθιστο δυστύχημα, μιλούν οι εμπειρογνώμονες σχετικά με την πτώση του μοιραίου Boeing 737 των κινεζικών αερογραμμών στο οποίο επέβαιναν 123 επιβάτες και εννιά μέλη πληρώματος.

«Είναι μία παράξενη ενέργεια που δεν ξέρουμε αν έγινε ηθελημένα από το πλήρωμα του αεροσκάφους ή αν έχει συμβεί κάτι απρόοπτο» δήλωσε ο Παντελής Φραγκούλης, πιλότος και εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων.

«Αν έχει γίνει αποσυμπίεση της καμπίνας τους αεροσκάφους ή μια ρωγμή στην άτρακτο ο κυβερνήτης είναι υποχρεωμένος να κάνει μια απότομη κάθοδο του αεροπλάνου μέχρι να πάει χαμηλά», δήλωσε στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων, τα αεροπλάνα δεν πέφτουν από μία βλάβη αλλά από μια αλληλουχία βλαβών ή ανθρώπινων σφαλμάτων. Σχολιάζοντας την απότομη πτώση του αεροπλάνου ο ειδικός έκανε την εκτίμηση ότι δεν υπήρχε καθόλου έλεγχος στην πτήση. Και όπως ανέφερε, από τα συστήματα καταγραφής θα βρεθεί σε τι οφείλεται η ανεξέλεγκτη πορεία του σύγχρονου αεροσκάφους.

«Το Boeing 737 είναι ένα από τα πιο σύγχρονα αεροπλάνα. Πιστεύω ότι είναι κάποια μεγάλη μηχανική βλάβη. Συνεπώς ή έπαθαν κάτι και οι δύο πιλότοι και δεν μπορούσαν να κρατήσουν με τίποτα το αεροπλάνο», πρόσθεσε ο κ. Φραγκούλης.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, το αεροσκάφος έχασε μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό κάπου 21.250 πόδια (6.477 μέτρα), προτού εξαφανιστεί από τα ραντάρ μετά τις 14:22 (τοπική ώρα).

Κατόπιν, έπειτα από σύντομη άνοδο, άρχισε να χάνει ξανά ύψος, 4.625 πόδια (1.410 μέτρα), για να βρεθεί στα 3.225 πόδια (983 μέτρα) από τα έδαφος. Δεν υπάρχουν δεδομένα της πτήσης μετά τις 14:22.

Ο Ζαν-Πολ Τροαντέκ, ο πρώην διευθυντής της υπηρεσίας ερευνών και αναλύσεων για την αεροπορική ασφάλεια της Γαλλίας, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είναι «πάρα πολύ νωρίς» για να εξαχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα, όμως, πρόσθεσε, τα δεδομένα του FlightRadar είναι «πολύ ασυνήθιστα».

Το 737-800, με 123 επιβάτες και εννιά μέλη πληρώματος, «έχασε την επαφή» με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας «πάνω από την πόλη Γουτζού», στην ορεινή περιοχή της Γκουάνγκσι, ανέφερε η κινεζική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (CAAC).

Βίντεο που μεταδόθηκε δείχνει αεροσκάφος να πέφτει κάθετα, όμως το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση σε αυτό το στάδιο να επαληθεύσει την αυθεντικότητά του.

#BREAKING : A China Eastern Airlines Boeing 737 airline flight #MU5735 with 133 people on board crashed in Tengxian County, Wuzhou, Guangxi. pic.twitter.com/23kEiQoRDQ

Η ειδικός σε θέματα αεροπορίας Sally Gethin είπε ότι τα δεδομένα πτήσης υποδηλώνουν ότι υπήρξε ένα «βραχύ διάστημα 10 έως 20 δευτερολέπτων όπου ένας ή περισσότεροι από τους πιλότους ανέκτησαν τις αισθήσεις τους και προσπάθησαν να σώσουν το αεροπλάνο» πριν αυτό συντριβεί στο έδαφος. Σύμφωνα με την ίδια όλοι όσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος «θα ήταν αναίσθητοι» σε αυτήν την τελική βουτιά.

«Οι πιλότοι εκπαιδεύονται πάρα πολύ, μεγάλο μέρος (της εκπαίδευσης) σε προσομοιωτές. Αλλά στον πραγματικό κόσμο, μπορεί να καταβληθούν ή να αποπροσανατολιστούν από ξαφνικά γεγονότα. Αυτό είναι γνωστό ως το φαινόμενο ξαφνιασμού και είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδευτείς γι’ αυτό. Ακόμα και οι έμπειροι πιλότοι μπορούν να ξαφνιαστούν και τότε μπορεί να πάρουν κακές αποφάσεις. Τώρα γίνονται προσπάθειες να αναγνωριστεί αυτό και να προσφερθεί πρόσθετη εκπαίδευση», ανέφερε η Gethin.

Eξετάζοντας τα δεδομένα του δυστυχήματος, μοιάζει απίθανο να υπάρχουν επιζώντες. Σε ανακοίνωσή της, η China Eastern Airlines, η εταιρεία στην οποία ανήκε το αεροσκάφος, «απέτισε φόρο τιμής» στους «νεκρούς» της καταστροφής.

China Eastern Airlines B-1791 flying from Kunming to Guangzhou has just crashed. pic.twitter.com/dwt06bjOQv

— FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022