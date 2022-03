Η Ρωσία έχει δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την περιοχή Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε αξιωματούχος της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Interfax.

Η συγκεκριμένη απόφαση έχει γίνει είδηση, όπως είναι φυσικό, στα ουκρανικά ΜΜΕ, καθώς είναι ακόμα μια κίνηση που κλιμακώνει τη σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

⚡️#Russia has established a no-fly zone over #Donbass.

This was reported by Eduard Basurin, a representative of the «people’s militia of the #DPR.»

— NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022