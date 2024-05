Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στην Ινδία, η απόφαση του δικαστηρίου να αφήσει ελεύθερο ένα 17χρονο που σκότωσε ένα ζευγάρι σε τροχαίο δυστύχημα, με την Porsche του πατέρα του. Ο όρος δε που επέβαλε το δικαστήριο ήταν να γράψει μία έκθεση για την… οδική ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την βρετανική ιστοσελίδα Independent, το δικαστήριο είπε επίσης στον 17χρονο από το Πούνε, πόλη στο δυτικό κρατίδιο Μαχαράστρα, να υποβληθεί σε θεραπεία για τη συνήθειά του να πίνει, να παρακολουθήσει συνεδρίες συμβουλευτικής και να συνεργαστεί με την τοπική αστυνομία για 15 ημέρες.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 3.15 π.μ. στο Kalyani Nagar στο Pune την Κυριακή. Μια ομάδα φίλων επέστρεφε στο σπίτι της με μοτοσικλέτες μετά από ένα πάρτι σε τοπικό εστιατόριο. Όταν έφτασαν στη διασταύρωση Kalyani Nagar.

Μία από τις μοτοσικλέτες τους χτυπήθηκε από την Porsche του εφήβου, σύμφωνα με την αστυνομία, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες της να πέσουν και να πεθάνουν ακαριαία. Αφού χτύπησε τους αναβάτες, ο έφηβος έριξε το αυτοκίνητό του σε κάποια κιγκλιδώματα, λέει η αστυνομία.

Ένα βίντεο που έχει κοινοποιηθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια ομάδα περαστικών να επιτίθεται στον οδηγό καθώς προσπαθεί να βγει από το όχημα. Οι νεκροί αναγνωρίστηκαν ως οι μηχανικοί λογισμικού Anis Awadhiya και Ashwini Koshta, και οι δύο 25 ετών.

Σε τοπικό αστυνομικό τμήμα καταχωρήθηκε υπόθεση εναντίον του οδηγού και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απερίσκεπτη οδήγηση, πρόκληση θανάτου από απερίσκεπτη ή αμελή πράξη που δεν ισοδυναμεί με ανθρωποκτονία εξ αμελείας και έκθεση σε κίνδυνο της ζωής ή της προσωπικής ασφάλειας ενός ατόμου.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει συμπληρώσει τέσσερις μήνες πριν από τα 18 έτη, την ελάχιστη νόμιμη ηλικία για την οδήγηση αυτοκινήτου στην Ινδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βγει για να γιορτάσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων της 12ης τάξης και οδηγούσε με 200 χλμ. την ώρα όταν συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα.

That’s Vishal Agrawal, father of accused Vedant who crashed his Porsche into a bike & killed 2 young techies. Had hatched an escape plan to misdirect cops and evade arrest. Was arrested today in Chhatrapati Sambhajinagar & brought to Pune.#PuneAccident pic.twitter.com/2Ta2aE7nqG

— Urrmi (@Urrmi_) May 21, 2024