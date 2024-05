Σχολικό λεωφορείο ενεπλάκη σε δυστύχημα που σημειώθηκε στη Μελβούρνη με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 65χρονος οδηγός και να τραυματιστούν οι μαθητές.

Το βαρύ όχημα για αδιευκρίνιστους ακόμα λόγους έφυγε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο στις 3:30 το απόγευμα, τοπική ώρα. Στο λεωφορείο επέβαιναν 32 παιδιά, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ μόνο ένα έφερε σοβαρά τραύματα.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Assumption College τον οποίο επικαλείται η Daily Mail, «κάποιοι μαθητές είχαν ελαφριά τραύματα και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο. Όλα τα παιδιά αναμένεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους σήμερα το βράδυ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι προσφέρεται στους μαθητές και στις οικογένειές τους ψυχολογική και κάθε άλλη υποστήριξη, ενώ τόνισε ότι το σχολείο ενημέρωσε άμεσα τους γονείς για το συμβάν ενώ στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν και μέλη του προσωπικού.

There has been an emergency operation to rescue dozens of children from a school bus crash north of Melbourne. The children are all ok but the driver was found unconscious. https://t.co/5zYfOfGqUb @paul_dowsley #7NEWS pic.twitter.com/iw3IrGJEbb

