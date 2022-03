Το ενδεχόμενο ο Πούτιν να εισβάλει και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, επεσήμανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέο μήνυμα στους ηγέτες της Ευρώπης το πρωί της Τρίτης, μέσω βιντεοσύνδεσης.

«Μπορούμε ακόμα να σταματήσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή, μπορούμε ακόμα να σταματήσουμε τη δολοφονία ανθρώπων», είπε, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν «πιο εύκολο να το κάνουμε μαζί, γιατί αλλιώς, θα έρθουν σε εσάς» είπε.

Μάλιστα ανέφερε ότι: «Όλοι είμαστε οι στόχοι της Ρωσίας… βοηθήστε τον εαυτό σας, βοηθώντας εμάς».

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy thanks the countries that have taken a «moral stance» against the Russian invasion of Ukraine, saying it’s easier to stop the «Russian war machine» together – ‘or else they will also come to you’.

— Sky News (@SkyNews) March 15, 2022