Ο Γιώργος Κατσαρός έφερε το δικό του μοναδικό ήχο στην πρώτη εκπομπή «Σπίτι με το MEGA» για το 2022.

Ο μεγάλος μαέστρος μάγεψε το κοινό του MEGA με τις μεγάλες επιτυχίες του τις οποίες απολαύσαμε από πολύ σημαντικούς ερμηνευτές.

Οι χρήστες των social media τίμησαν τον εξαιρετικό σαξοφωνίστα και τους καλεσμένους τους γράφοντας πολύ θετικά σχόλια για την εμφάνισή του.

Υπέροχη φωνή η Τερέζα.

Νομίζω μια από τις καλύτερες ερμηνείες του Fly me to the moon.#SpitiMeToMega

— Δημήτρης Πλ… (@tzimispla) January 15, 2022