Οργή και απογοήτευση έχει προκαλέσει η είδηση της ανατροπής της καταδίκης του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν για σεξουαλικά εγκλήματα, από το Εφετείο της Νέας Υόρκης, εχθές Πέμπτη (25/4).

Ο πρώην ισχυρός άντρας του αμερικανικού κινηματογράφου κρίθηκε ένοχος το 2020 για βιασμό και επίθεση σε δύο γυναίκες και εκτίει ποινή κάθειρξης 23 ετών σε φυλακή στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Εκπρόσωποι αλλά και τα ίδια τα θύματα έκαναν λόγο για μια απόφαση «άδικη» και την χαρακτήρισαν ως «άλμα προς τα πίσω για το κράτος δικαίου». Από την άλλη οι δικηγόροι του 72χρονου πρώην παραγωγού έκαναν λόγο για «μια μεγάλη ημέρα για την Αμερική».

Το Εφετείο της Νέας Υόρκης ανέτρεψε την καταδίκη, αναφέροντας ότι ο αρχικός δικαστής της δίκης έκανε «εξωφρενικά λάθη» επιτρέποντας στους εισαγγελείς να καλέσουν μάρτυρες των οποίων οι ισχυρισμοί δεν σχετίζονταν με τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ο δικηγόρος του Γουαϊνστάιν, Άρθουρ Αϊντάλα επαίνεσε την απόφαση και δήλωσε ότι ο πελάτης του «δικάστηκε με βάση τον χαρακτήρα του και όχι τα στοιχεία», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έξω από το ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν την Πέμπτη. Επιπλέον δήλωσε ότι η απόφαση του δικαστηρίου ήταν απροσδόκητη και ότι ο πελάτης του ήταν «πολύ ευγνώμων».

Τα θύματα του πρώην παραγωγού αντέδρασαν —όπως ήταν αναμενόμενο— με οργή στην παραπάνω εξέλιξη της υπόθεσης, με την ηθοποιό Ashley Judd, η οποία είναι η πρώτη καταγγέλλουσα να δηλώνει στους New York Times ότι η απόφαση είναι «άδικη για τις επιζώσες».

«Έτσι είναι να είσαι γυναίκα στην Αμερική, να ζεις με το ανδρικό δικαίωμα στο σώμα μας», δήλωσε αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου.

Actress Ashley Judd is leading the Hollywood backlash after New York’s highest court overturned Harvey Weinstein’s 2020 sex crimes conviction. MORE 👉 https://t.co/5DGK0IOXx4 pic.twitter.com/mPhDqag6bG

‘This is an act of institutional betrayal’, says actress @AshleyJudd after Harvey Weinstein’s 2020 rape conviction was overturned.

The 72-year-old former film producer has been serving a 23-year sentence in a New York prison 🔗 https://t.co/7x3GwBOq3s pic.twitter.com/2eaVfcfS5H

— Sky News (@SkyNews) April 25, 2024