Την τελευταία του -πιθανώς- ανάρτηση πριν την ορκωμοσία του ως νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε ο Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τον κ. Μπάιντεν «είναι μια νέα μέρα για την Αμερική».

It’s a new day in America.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Το δικό του μήνυμα στον Μπάιντεν έστειλε και ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα.

«Συγχαρητήρια φίλε μου, αυτή είναι η στιγμή σου» έγραψε στο Twitter ο Ομπάμα.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz

— Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021