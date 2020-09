Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

I spoke by phone to #Russia FM S. Lavrov. Focus on 🇬🇷🇷🇺 relations. pic.twitter.com/oKbR9ntuJd

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 11, 2020