Εν αναμονή των επόμενων διπλωματικών κινήσεων για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια μετά το Ιόνιο και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές όπως νοτίως της Κρήτης, αλλά και την επιδίωξη υπογραφής συμφωνίας με την Αλβανία για ΑΟΖ, ο Νίκος Δένδιας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακήρυξης της ΑΟΖ και με την Κύπρο.

«Η ελληνική διπλωματία έχει επιδείξει το τελευταίο διάστημα αποτελεσματικότητα ως προς την επίτευξη στόχων που μέχρι σήμερα διέφευγαν. Έχει εξέλθει από την περίοδο της ακινησίας», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών. Στόχος είναι, όπως τονίζει, να οριοθετηθούν σταδιακά το σύνολο των θαλάσσιων ζωνών μας, με την Κύπρο φυσικά σε προεξάρχουσα θέση.

«Εν ευθέτω χρόνω και αφού ωριμάσουν οι συνθήκες θα προχωρήσουμε με την Κύπρο προς την κατεύθυνση αυτή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας σε συνέντευξή του στη RealNews.

Μάλιστα ο Νίκος Δένδιας αυτή την Παρασκευή αναμένεται να έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες όπου στο επίκεντρο των συνομιλιών θα είναι η ενημέρωση του κ. Γκουτιέρες για τις συμφωνίες της Ελλάδας με την Ιταλία και την Αίγυπτο για την ΑΟΖ.

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις θωράκισης έναντι της τουρκικής επιθετικότητας καθώς η εκτίμηση που υπάρχει στην Αθήνα είναι πως η Τουρκία θα κλιμακώσει επικίνδυνα τις προκλήσεις της φλερτάροντας με θερμό επεισόδιο.

Στα ελάχιστα 24ωρα μετά την πρώτη συζήτηση στην ΕΕ προχθές Παρασκευή σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών για τον κατάλογο κυρώσεων που θα συζητηθεί στην Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στα τέλη Σεπτέμβρη, ήδη η Τουρκία τραβάει στα άκρα το σχοινί των προκλήσεων, απειλώντας με πόλεμο στο Αιγαίο και αμφισβητεί ακόμα και την ελληνική κυριαρχία στα Δωδεκάνησα!

Μάλιστα αυτό δημιουργεί αυξημένους φόβους για το γεγονός ότι οι τέσσερις περίπου εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι την διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και το ατύχημα καραδοκεί όσο κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση η Άγκυρα η οποία επιδίδεται χωρίς περιστροφές σε …πολεμικές ιαχές.

Τα ελληνοτουρκικά αναμένεται να συζητηθούν αύριο στο υπουργικό συμβούλιο, με την κυβέρνηση να έχει στο μικροσκόπιό της κάθε κίνηση και δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν και της τουρκικής ηγεσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκος Δένδιας διαμηνύει στην Άγκυρα πως «η Τουρκία σφάλλει εάν θεωρεί ότι μέσω της μάταιης προσπάθειας, της δημιουργίας τετελεσμένων, η Ελλάδα θα υπαναχωρήσει και θα αποδεχθεί την εις βάρος της παρανομία».

Ο υπουργός Εξωτερικών δεν παραλείπει να τονίσει ότι ουσιαστικά η «μέχρι στιγμής η συστηματική παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας καθιστά κενές και προσχηματικές τις δηλώσεις της περί ετοιμότητας για διάλογο» τονίζοντας πως «ο διάλογος πρέπει να γίνεται δίχως απειλές και εκβιασμούς, δίχως προκλήσεις, δίχως την απειλή πολέμου».

Μάλιστα το κρεσέντο των πολεμικών απειλών συνεχίστηκε και σήμερα το απόγευμα με τον Ταγίπ Ερντογάν να μιλάει για «τίμημα» που θα κληθούν να πληρώσουν Ελλάδα και Γαλλία στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Σήμερα, είμαστε αποφασισμένοι να πληρώσουμε οποιοδήποτε τίμημα. Ό,τι κι αν κάνουμε, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν υπάρχει εμπόδιο στα βήματα της Τουρκίας με τη βοήθεια του Αλλάχ» ανέφερε σε ένα ακόμα πολεμοχαρές παραλήρημα ο Ταγίπ Ερντογάν.

Είχε προηγηθεί ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επαναφέροντας το casus belli και απειλώντας με πόλεμο την Ελλάδα, ενώ ανακοίνωσε ότι το Oruc Reis θα παραμείνει για ένα ακόμα τρίμηνο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μάλιστα ο Χουλουσί Ακάρ σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο έχει δώσει εντολή στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό να ανοίξει πυρ αν χρειαστεί, ενώ ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν το τελευταίο διήμερο διατυμπανίζει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τη στρατηγική της Γαλάζιας Πατρίδας.

«Δεν είναι τυχαίο ότι όσοι προσπάθησαν να αποκλείσουν τη χώρα μας από την Ανατολική Μεσόγειο είναι οι ίδιοι που προσπάθησαν να εισβάλουν στη χώρα μας πριν από έναν αιώνα» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος με αφορμή την 98η επέτειο της «Ημέρας της Νίκης» και πρόσθεσε:

«Ακριβώς όπως έγινε ο αγώνας για απελευθέρωση και η νίκη, παρά όλα τα είδη δυσκολιών, δεν θα διστάσουμε να αποτρέψουμε τις φιλοδοξίες για Σέβρες στη Γαλάζια Πατρίδα και σήμερα».

Σε νέο μήνυμά του το πρωί της Κυριακής ο Τ. Ερντογάν επανέλαβε την πρόθεσή του να μην υποχωρήσει στις επιδιώξεις που έχει στην Ανατολική Μεσόγειο και υπαινίχθηκε ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από την εφαρμογή του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου.

«Είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε στο 2023, όταν θα γιορτάσουμε την 100ή επέτειο της δημοκρατίας μας, ως μια ισχυρότερη, πιο ανεξάρτητη και πιο ευημερούσα χώρα από οικονομική, στρατιωτική, πολιτική και διπλωματική άποψη».

«Οι κρίσιμες επιτυχίες που έχουμε σε διάφορους τομείς είναι η σαφέστερη ένδειξη της βούλησής μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Οι απειλές, ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός δεν θα μας κάνουν να υποχωρήσουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις διμερείς συμφωνίες», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σύμφωνα με τις οποίες το Oruc Reis θα παραμείνει στην ανατολική Μεσόγειο για 90 ημέρες.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μιλώντας στο τουρκικό δίκτυο «A Haber», χαρακτήρισε casus belli την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 μίλια στο Αιγαίο, προσθέτοντας απειλητικά ότι «ισχύει» η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης.

Στο γαϊτανάκι των επιθετικών και απειλητικών δηλώσεων εντάσσονται και τα όσα είπαν ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι αλλά και ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ο Φ. Οκτάι χαρακτήρισε απειλή πολέμου την άσκηση δικαιωμάτων κυριαρχίας μιας χώρας όπως είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων (αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 μίλια), στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδας στο Αιγαίο.

Έφτασε δε, μέχρι του σημείου να αμφισβητήσει ακόμη και τη συνθήκη των Παρισίων το 1947, με την οποία παραχωρήθηκαν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα από την Ιταλία.

Μάλιστα πιάνοντας το νήμα από εκεί ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων Ντ. Μπαχτσελί, αφού δήλωσε ότι τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων της σε 12 μίλια αποτελούν αιτία πολέμου για την Τουρκία και χαρακτήρισε ως «κάλεσμα για Σταυροφορία» την αλληλεγγύη της ΕΕ στην Ελλάδα έθεσε θέμα κυριαρχίας στα Δωδεκάνησα λέγοντας πως είναι θέμα χρόνου η σύγκρουση στο Αιγαίο.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά, πολιτικά και άλλα χαρακτηριστικά των Δωδεκανήσων, θα αναζωογονήσει τις ελπίδες για ειρήνη και σταθερότητα στο Αιγαίο και θα αντισταθμίσει την αδικία εναντίον της χώρας μας, αν εξεταστεί πάλι το νομικό καθεστώς τους», είπε ο στενός σύμμαχος του Ερντογάν.

Το παραλήρημα των ιαχών πολέμου από τουρκικής πλευράς συμπληρώνει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό καθώς έστειλε την τρίτη τάξη των δοκίμων του να σχηματίσουν με τα κορμιά τους την λέξη «Μαβι Βαταν» δηλαδή «Γαλάζια Πατρίδα» στο ελικοδρόμιο του πλοίου με το οποίο έφτασαν δίπλα στο Ορούτς Ρέις και το οποίο συνεχίζει να πλέει μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και που όπως δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ο M. Τσαβούσογλου θα συνεχίσει να το κάνει για τους επόμενους τρεις μήνες τουλάχιστον.

Την ίδια στιγμή σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις της διπλωματικής ήττας, η Τουρκία μέσω του μόνιμου εκπροσώπου της στον ΟΗΕ κατέθεσε επιστολή με την οποία κατηγορεί την Ελλάδα ότι δεν επιθυμεί τον διάλογο.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι η πρωτοφανής αντίληψη της Τουρκίας ότι δύναται να απειλεί με τη χρήση βίας γειτονικές της χώρες όταν αυτές ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους αντίκειται στον σύγχρονο πολιτικό πολιτισμό αλλά και σε θεμελιώδεις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών:

«Η πρωτοφανής αντίληψη της Τουρκίας ότι δύναται να απειλεί με τη χρήση βίας γειτονικές της χώρες όταν αυτές ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους αντίκειται στον σύγχρονο πολιτικό πολιτισμό αλλά και σε θεμελιώδεις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου.

Καλούμε την Τουρκία να αντιληφθεί ότι το Διεθνές Δίκαιο και οι αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η σύγχρονη διεθνής τάξη δεσμεύουν όλα τα κράτη του κόσμου. Δεν εφαρμόζονται επιλεκτικά και αποτελεί ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να τις υπερασπιστεί αφού η παραβίασή τους σηματοδοτεί μέγιστους κινδύνους.

Η Τουρκία δεσμεύεται από το Άρθρο 2 (4) του Χάρτη των Η.Ε., μεταξύ άλλων. Αν έχει διαφορετική αντίληψη, ας το δηλώσει ρητά. Σε κάθε περίπτωση η άσκηση δικαιωμάτων κυριαρχίας της Ελλάδας δεν υπόκειται σε καμίας μορφής τουρκική αρνησικυρία».

We remind Turkey that the exercise by Greece of its sovereignty is not subject to any kind of Turkish veto. @GreeceMFA announcement on today's statements by the Vice-President of Turkey: https://t.co/UincpGMvBe

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 29, 2020