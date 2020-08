Στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, η Premier League της σεζόν 2019-20 ολοκληρώθηκε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα των αγωνιστικών που ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή για τη σεζόν 2020-21 είναι αρκετά πιεσμένο. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 12 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 23 Μαΐου.

📅 The Premier League can announce the scheduled dates for the 2020/21 season

Find out when all the Matchweeks will be played this #PL season: https://t.co/alJNb5JMwo pic.twitter.com/9YFvGtXFs3

— Premier League (@premierleague) August 13, 2020