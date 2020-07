«Την ώρα που οι ΗΠΑ προκλητικά μιλάνε για “αμφισβητούμενα ύδατα” στον χώρο της τουρκικής navtex, η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε «πεδίο βολής φτηνό» αμερικάνικων στρατευμάτων, αναφέρει το ΚΚΕ, με αφορμή την υποδοχή στο λιμάνι της πόλης και την προώθηση αμερικανικών δυνάμεων στη Ρουμανία, για τη ΝΑΤΟϊκή άσκηση «Atlantic Resolve 2020».

Το ΚΚΕ κατηγορεί ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ότι μετέτρεψαν την Ελλάδα σε αμερικανική βάση και την ίδια στιγμή όπως επισημαίνει το ΚΚΕ, οι ΗΠΑ γκριζάρουν το Αιγαίο. Στο πλαίσιο αυτό το ΚΚΕ ζητάει να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ έχει ως εξής:

«Την ώρα που οι ΗΠΑ προκλητικά μιλάνε για “αμφισβητούμενα ύδατα” στον χώρο της τουρκικής navtex, η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε “πεδίο βολής φτηνό” αμερικάνικων στρατευμάτων -“εκπαιδευμένων, θανατηφόρων και με κίνητρο”, όπως δήλωσε ο διοικητής τους- με την εποπτεία της ελληνικής κυβέρνησης και του Αμερικάνου Πρέσβη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, μετέτρεψαν όλη την χώρα σε αμερικάνικη βάση, στο όνομα της δήθεν “προστασίας από την Τουρκία”, για να εισπράττουν εκ μέρους των ΗΠΑ δηλώσεις – εκτροφεία της τουρκικής προκλητικότητας και γκριζαρίσματος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Εδώ και τώρα να δυναμώσει η πάλη του ελληνικού λαού για:

–Απεμπλοκή της χώρας από τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια. Καμία συμμετοχή στις επεμβάσεις. Να κλείσουν τώρα οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις.

–Καμία αλλαγή συνόρων, καμία απεμπόληση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας».

Υπενθυμίζεται ότι προσωπικό και μέσα της αμερικανικής 101ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας έφτασαν το μεσημέρι της Τρίτης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, με το μεταγωγικό ARC Endurance. Πρόκειται για ένα πλοίο RoRo, που επιχειρεί με τη Στρατιωτική Διοίκηση Μεταφορών (Military Sealift Command – MSC) και μετέφερε άνδρες της ταξιαρχίας και υλικό (14 ελικόπτερα UH-60 και HH-60 Black Hawk και περίπου 250 κομμάτια υποστηρικτικού υλικού), που θα προωθηθούν στη Ρουμανία προκειμένου να συμμετάσχουν στη ΝΑΤΟϊκή άσκηση.

«Καθώς εορτάζουμε την 150η επέτειο από το άνοιγμα του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, αυτή η επίσκεψη καταδεικνύει περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και προωθεί τους κοινούς στόχους άμυνας και ασφάλειας που έχουν κατοχυρώσει οι χώρες μας μέσω του διμερούς στρατηγικού διαλόγου και της επικαιροποιημένης συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας», σημείωσε ο Αμερικανός πρέσβης κ. Πάιατ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του λιμένα Αλεξανδρούπολης που θα πραγματοποιηθεί συνδυασμένη μεταφορά πλοίου- τρένου στο νότιο μέρος του νέου terminal.

Ο κ. Πάιατ ευχαρίστησε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, όπως επίσης τις τοπικές αρχές καθώς και το Γενικό Επιτελείο Στρατού, τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (με έδρα την Αλεξανδρούπολη) αλλά και τη διοίκηση του λιμανιού και την τοπική κοινωνία για τη στήριξη και τη φιλοξενία που επέδειξαν προς τους στρατιώτες της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας και της «21 Theater Sustainment Command», στο πλαίσιο αυτής της μετακίνησης, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι εξ αυτών θα επιστρέψουν το προσεχές φθινόπωρο για χειμερινή εκπαίδευση στο Στεφανοβίκειο.

«Ως την επόμενη φορά», έγραψε πριν από λίγο στο twitter ο Τζέφρι Πάιατ, κατά την αναχώρησή του από την Αλεξανδρούπολη , σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι μια ισχυρή και περισσότερο ασφαλής Ελλάδα εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους με την Ελλάδα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

