Ενα βίντεο όπου δείχνει τους πρόσφυγες, που βρίσκονται στη δομή φιλοξενίας στο Κρανίδι που έχει τεθεί σε καραντίνα μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κοροναϊού, να στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο για να πάρουν σακούλες με φαγητό από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το βίντεο που δημοσιεύει το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων παρά το συναγερμό που έχουν σημάνει οι Αρχές στην περιοχή μετά τα 15ο ασυμπτωματικά κρούσματα κορoναϊού δείχνει τους πρόσφυγες να τρέχουν προς τη ομάδα που έχει αναλάβει τη διανομή των γευμάτων και πριν προλάβουν καλά καλά τα να μοιράσουν τ’ αρπάζουν μέσα από τα κουτιά τις προμήθειες.

Μάλιστα το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αποχωρεί από το χώρο καθώς δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση.

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV

