Το NBA έβαλε «λουκέτο» για 30 μέρες και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο σπίτι σε καραντίνα λόγω του κοροναϊού.

Έτσι, είπε να δείξει το ταλέντο του και στην κιθάρα, με τα αποτελέσματα όμως να μην είναι και πολύ ευχάριστα για τους γύρω του απ’ ό,τι φάνηκε.

Αυτό τουλάχιστον μας έδωσε να καταλάβουμε η σύντροφός του, Μαράια, που έδειξε να μην τον αντέχει.

«Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο λόγος που όλοι θέλουμε πίσω το μπάσκετ» έγραψε στο Twitter.

«Θα με τρελάνει. Τώρα τον βλέπω να παίζει 2Κ με τον Άλεξ» πρόσθεσε η Μαράια, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να συμπληρώνει: «Αυτό συμβαίνει όταν έχεις άδεια για 30 μέρες».

This ladies and gentlemen is why we all need basketball back… @Giannis_An34 🎸😂 pic.twitter.com/9F4aJIOIiW

— Mariah Danae (@mariahdanae15) March 15, 2020