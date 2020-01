Η Λίβερπουλ κάνει ό,τι θέλει φέτος!

Η φετινή πορεία των «κόκκινων» είναι άνευ προηγουμένου και δεν θα προκαλέσει έκπληξη αν κατακτήσουν όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν (Premier League, Champions League, FA Cup).

Το αήττητο σερί της Λίβερπουλ προκαλεί… ίλιγγο σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, καθώς η αρμάδα του Γιούργκεν Κλοπ είναι αήττητη εδώ και 40 αγώνες στην Premier League. H διαφορά, μάλιστα, των «κόκκινων» από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι είναι στους 16 βαθμούς και με ματς λιγότερο κιόλας.

Με αφορμή αυτό το εντυπωσιακό αήττητο σερί, η Λίβερπουλ δημοσίευσε ένα υπέροχο video διάρκειας ενός λεπτού, που δείχνει όμορφες στιγμές και πανηγυρισμούς των παικτών και του Κλοπ.

4️⃣0️⃣ @premierleague games unbeaten 🔥

WE JUST KEEP GOING ✊ pic.twitter.com/breVP9cH8r

— Liverpool FC (@LFC) January 24, 2020