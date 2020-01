Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί, με την επόμενη ημέρα να κρίνεται ιδιαίτερα απρόβλεπτη.

Οι Ιρανοί απειλούν με αντίποινα την Αμερική και ύψωσαν σε ιερό τζαμί το κόκκινο λάβαρο -σύμβολο άγριων μαχών, για πρώτη φορά μάλιστα- ενδεικτικό των προθέσεών τους. Το Σάββατο, οι δρόμοι της Βαγδάτης και της Τεχεράνης γέμισαν από χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι έκαψαν αμερικανικές σημαίες και ορκίστηκαν εκδίκηση θρηνώντας για τη δολοφονία του ιρανού στρατηγού, ενώ σημειώθηκε έκρηξη από ρουκέτα πολύ κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.

Στην αντίπερα όχθη, υπό το φόβο να υπάρξουν αντίποινα, οι Αμερικάνοι και οι σύμμαχοί τους παγκοσμίως βρίσκονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού». Χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες σπεύδουν σε αμερικανικές βάσεις και πιθανούς στόχους στη Μέση Ανατολή, με το αμερικανικό Πεντάγωνο να παραδέχεται ότι ο κίνδυνος επιθέσεων από το Ιράν είναι περισσότερο ορατός από ποτέ.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τη μέθοδο των απειλών στο σκληρό μέτωπο που έχει ανοίξει και επιχειρεί να δείξει στην υφήλιο πως έχει το «πάνω χέρι» σε περίπτωση που η κατάσταση οδηγηθεί σε εκτεταμένη ένοπλη σύγκρουση. Στο πλαίσιο αυτό, «σήκωσε το γάντι» στις απειλές του Ιράν, επισημαίνοντας πως η χώρα του έχει στο στόχαστρο 52 ιρανικούς στόχους. Ο αριθμός αυτός συμβολίζει τους 52 αμερικανούς πολίτες που είχαν κρατηθεί όμηροι για 444 ημέρες στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη από το 1979 έως το 1981.

Ο αμερικανικός στρατός έχει κλειδώσει «52 ιρανικές εγκαταστάσεις» και ορισμένοι από τους στόχους αυτούς είναι «πολύ υψηλού επιπέδου» και «σημαντικοί για το Ιράν και τον ιρανικό πολιτισμό» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως «οι στόχοι αυτοί και το ίδιο το Ιράν» θα χτυπηθούν «πολύ γρήγορα και πολύ σκληρά» σε περίπτωση που η Τεχεράνη προχωρήσει σε αντίποινα.

Ανεξαρτήτως αν οι ισχυρισμοί του Τραμπ έχουν υπόσταση, πρόκειται για δήλωση – πρόκληση του αμερικανού προέδρου προς τον ήδη αποφασισμένο και «διψασμένο για αίμα» και εκδίκηση ιρανικό λαό και ίσως για μια βεβιασμένη κίνηση, σαν αυτή της δολοφονίας του Σουλεϊμανί, η οποία αποφασίστηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των New York Times, οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έμειναν άφωνοι όταν ο Τραμπ αποφάσισε να οργανώσει την επιχείρηση εναντίον του ιρανού στρατηγού.

Πρόκειται για μια απόφαση – έκπληξη από έναν πρόεδρο, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα εξέφραζε την επιθυμία να αποσύρει τις ΗΠΑ από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και να μην εμπλέξει την χώρα του σε πιθανό πόλεμο στην περιοχή. Παρά τους φόβους κάποιων εκ των συνεργατών του για τη νομιμότητα της κίνησης αυτής και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν αρκετές αποδείξεις περί «άμεσων ενεργειών» από την πλευρά του Ιράν, όπως αρχικά δήλωσε ο Τραμπ, ο πρόεδρος υποστήριξε την πιο ακραία επιλογή.

Η δολοφονία του Σουλεϊμανί ήταν ανάμεσα στις εναλλακτικές που παρουσιάστηκαν στο ίδιο μετά τις πληροφορίες, οι οποίες αμφισβητούνται από κάποιους αξιωματούχους, περί επικείμενων επιθέσεων του Ιράν σε αμερικανικές πρεσβείες και εναντίον των στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ, τη Συρία και τον Λίβανο.

Οι συνεργάτες του, ωστόσο, δεν περίμεναν ότι ο Τραμπ θα διάλεγε αυτή την εναλλακτική, την οποία είχε απορρίψει πριν από μία βδομάδα. Η γνώμη του άλλαξε το βράδυ της Πέμπτης, όταν παρακολούθησε έντρομος τα ρεπορτάζ τηλεοπτικών δικτύων για τις επιθέσεις εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times, οι πληροφορίες γύρω από τις επιθέσεις δεν ιδιαίτερα αξιόπιστες και φαινόταν ότι ο Σουλεϊμανί δεν είχε αναμιχθεί σε τίποτα περισσότερο «από τα συνήθη». Οποιαδήποτε μεγάλη επιχείριση θα χρειαζόταν την έγκριση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η οποία δεν είχε δοθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο και ο αντιπρόεδρος, Μάικ Πενς, επέμεναν πάντως ότι οι επιθέσεις «επίκειντο». Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σολεϊμανί σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone, για να «σταματήσει ένας πόλεμος και όχι για να αρχίσει».

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Ηuffpost, η έναρξη του πολέμου μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που πέτυχε η αμερικανική επίθεση.

«Είναι σαν να χτυπάς μια σφηκοφωλιά με μπαστούνι του μπέιζμπολ» δήλωσε στην Washington Post ο Ρόμπερτ Μπάερ, πρώην αξιωματούχος της CIA στη Μ. Ανατολή. «Δεν το κάνεις, εκτός κι αν είσαι έτοιμος να κάνεις πόλεμο με τις σφήκες».

Ο αγιατολάχ απείλησε με «ισχυρή εκδίκηση», ενώ πολλαπλές επιθέσεις με ρουκέτες έγιναν το Σάββατο, πολύ κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και σε μία παρακείμενη αεροπορική βάση του Ιράκ, στην οποία βρίσκονταν αμερικανικές δυνάμεις.

Δεν αποκλείονται πάντως επιθέσεις και σε άλλες βάσεις με αμερικανικό στρατό, καθώς επίσης σε κτίρια αμερικανικών πρεσβειών και προξενείων σε άλλες χώρες της Μ.Ανατολής.

«Είναι κλασικός κύκλος κορύφωσης, η οποία, σε αυτή τη φάση, δεν φαίνεται να έχει τέλος» δήλωσε, σύμφωνα με την Ηuffpost, ο Τζον ΜακΛάφλιν, πρώην υποδιοικητής της CIA.

Το Ιράν θα τιμωρήσει του αμερικανούς οπουδήποτε βρίσκονται στην ακτίνα δράσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε αντίποινα για τον θάνατο του εθνικού ήρωα Κασέμ Σουλεϊμανί, προειδοποίησε ο στρατηγός Γολαμάλι Αμπουχαμζέχ, διοικητής του επίλεκτου σώματος των Φρουρών της Επανάστασης στην επαρχία Κερμάν.

Είναι ωστόσο εξίσου πιθανό η αντίδραση του Ιράν να είναι κατά κάποιο τρόπο ασύμμετρη. Με την ένταση η οποία κλιμακώνεται, έχουν προκύψει ανησυχίες ότι η οργισμένη απάντηση θα μπορούσε να δοθεί με τη μορφή κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων το ηλεκτρικό δίκτυο, οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, οι τράπεζες και τα δίκτυα επικοινωνιών.

