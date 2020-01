Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, να αποστείλει στρατεύματα στη Λιβύη για τη στήριξη της «Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας» (GNA) του Φαγέζ Αλ Σάρατζ.

Η Λιβυκή βουλή, αρνήθηκε να επικυρώσει τη σχετική συμφωνία και αποφάσισε ομόφωνα τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία, ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι «κάθε ξένη υποστήριξη στα εμπόλεμα μέρη» στη Λιβύη το μοναδικό αποτέλεσμα που θα φέρει θα είναι να «επιδεινώσει τη σύρραξη», ενώ η Αιγυπτιακή βουλή αποφάσισε να καταγγείλει στα κοινοβούλια των χωρών του ΝΑΤΟ και άλλους διεθνείς κοινοβουλευτικούς φορείς, την απόφαση του Τουρκικού Κοινοβουλίου να εγκρίνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Λιβύη.

Να σημειωθεί εξάλλου ότι τα Κοινοβούλια της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν εξέδωσαν κοινή δήλωση την Παρασκευή, στην οποία απέρριψαν την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου να παρέμβει στρατιωτικά στη Λιβύη. Κατά της αποστολής τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη, έχουν άλλωστε ταχθεί Γαλλία, Ρωσία και ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα η κατάσταση στη Λιβύη παραμένει έκρυθμη, ιδιαίτερα μετά και το κάλεσμα του επικεφαλής του LNA, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, σε γενική κινητοποίηση για αντίσταση στις ξένες δυνάμεις.

Μάλιστα όπως μεταδίδει το rt.com, οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ ισχυρίστηκαν ότι κατέρριψαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε επιχείρηση νότια της Τρίπολης.

Το κοινοβούλιο της Λιβύης αρνήθηκε να επικυρώσει τη συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και την «Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας» (GNA) και ψήφισε ομοφώνως για την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία.

Ζήτησε επίσης την παραπομπή του επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Φάγεζ αλ Σάρατζ για «εσχάτη προδοσία».

Το λιβυκό κοινοβούλιο εξελέγη το 2014 και υποστηρίζει τον Χαλίφα Χαφτάρ, τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης που εξαπέλυσε τον Απρίλιο επίθεση κατά της GNA.

Κατά την διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στην Βεγγάζη, το κοινοβούλιο «ψήφισε ομοφώνως υπέρ της διακοπής των σχέσεων με την Τουρκία», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Αμπντάλα Μπλέχεκ.

Ενέκρινε επίσης «την ακύρωση των μνημονίων ασφαλείας και στρατιωτικής συνεργασίας…ανάμεσα στην κυβέρνηση του Φάγεζ αλ Σάρατζ και την Αγκυρα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Ο επικεφαλής της GNA, οι υπουργοί του των Εξωτερικών και των Εσωτερικών … πρέπει να δικασθούν για εσχάτη προδοσία και για την επαναφορά της αποικιοκρατίας» στην Λιβύη, δήλωσε ο ίδιος.

Ο Αμπντάλα Μπλέχεκ δήλωσε επίσης ότι το κοινοβούλιο ψήφισε την ακύρωση της συμφωνίας του Σκιράτ (Μαρόκο, 2015), βάσει της οποίας σχηματίσθηκε η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, και κάλεσε τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς «να αποσύρουν την αναγνώριση προς την GNA».

Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί από ανεξάρτητη πηγή ο αριθμός των βουλευτών που ήσαν παρόντες στην σημερινή συνεδρίαση του κοινοβουλίου.

Μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην GNA, ισχυρίσθηκαν ότι δεν υπήρξε απαρτία. Το κοινοβούλιο της Λιβύης εμφανίζεται αποδυναμωμένο μετά την αποχώρηση περί τους σαράντα βουλευτών αντιπάλων του Χάφταρ που προσχώρησαν στην κυβέρνηση της Τρίπολης.

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και ο Χαλίφα Χάφταρ διεκδικούν την εξουσία εδώ και χρόνια στην Λιβύη, η οποία βυθίστηκε στο χάος μετά την πτώση του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι το κοινοβούλιο θα ζητήσει την επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ζήτησε την ανάληψη δράσης από την διεθνή και την αραβική κοινότητα για να αποτραπεί η ανάμειξη της Τουρκίας στην Λιβύη.

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, απασχόλησαν εξάλλου την τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επαφής των κ.κ. Γκουτέρες και Σούκρι, υπογραμμίστηκε «η απόρριψη της εμπλοκής της Τουρκίας στη Λιβύη».

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη να λειτουργήσουν όλοι οι πιθανοί μηχανισμοί για την «αποτροπή οποιασδήποτε παρέμβασης στη Λιβύη κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Υπογραμμίστηκε εξάλλου «η σημασία της προσπάθειας να διατηρηθούν οι πιθανότητες επίτευξης μιας πολιτικής λύσης μέσω τη διαδικασία του Βερολίνου, καθώς επιβεβαιώθηκε η πλήρης υποστήριξη αυτής της διαδικασίας».

Παράλληλα, ο κ. Σούκρι είχε τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα της Λιβύης και με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε την Παρασκευή, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στην Τουρκία, ότι «κάθε ξένη υποστήριξη στα εμπόλεμα μέρη» στη Λιβύη το μοναδικό αποτέλεσμα που θα φέρει θα είναι να «επιδεινώσει τη σύρραξη και να περιπλέξει τις προσπάθειες για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης».

Υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς την πιθανή στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη προς υποστήριξη της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας που εδρεύει στην Τρίπολη, ο Γκουτέρες υπογράμμισε επίσης σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ότι «οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας το μόνο που κάνουν είναι να χειροτερεύουν τα πράγματα».

Την απόφαση να καταγγείλει στα Κοινοβούλια των χωρών του ΝΑΤΟ το Τουρκικό Κοινοβούλιο για την απόφασή του να εγκρίνει την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη, πήρε η Αιγυπτιακή Βουλή.

Σε επείγουσα συνεδρίαση τής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου, ο επικεφαλής της Επιτροπής Καρίμ Νταρουΐς δήλωσε ότι η επιτροπή εργάζεται για να απευθυνθεί στα Κοινοβούλια των χωρών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, καθώς η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, για να τους διευκρινίσει το παράνομο της απόφασης της Τουρκίας και την απειλή που αυτή θέτει για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου, γράφει η Egypt Independent.

Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι η Επιτροπή θα επικοινωνήσει παράλληλα και με τη Διεθνή Κοινοβουλευτική Ένωση, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου και άλλα κοινοβουλευτικά και διεθνή φόρουμ, και παράλληλα με όλους τους εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων χωρών, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Καρίμ Νταρουΐς.

Η Αίγυπτος υπερασπίζεται τα συμφέροντα του λαού της Λιβύης και μελετά τις αποφάσεις της Τουρκίας στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Πρόεδρος της εν λόγω Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Να σημειωθεί εξάλλου ότι τα Κοινοβούλια της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν εξέδωσαν κοινή δήλωση την Παρασκευή, στην οποία απέρριψαν την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου να παρέμβει στρατιωτικά στη Λιβύη.

Όπως αναφέρεται στον αιγυπτιακό Τύπο, με την κοινή τους δήλωση, απέρριψαν την παραβίαση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας οποιασδήποτε αραβικής χώρας από όπου κι αν προέρχεται και χαρακτήρισαν την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου ως παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Στη Λιβύη η κατάσταση παραμένει έκρυθμη, μετά και το διάγγελμα του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος κάλεσε σε γενική κινητοποίηση για αντίσταση στις ξένες δυνάμεις στη Λιβύη.

«Σήμερα κηρύσσουμε τζιχάντ και γενική επιστράτευση. Οι άνδρες και οι γυναίκες, αξιωματικοί και πολίτες, θα προμηθευτούν όπλα» είπε ο επικεφαλής του LNA.

Τόνισε, δε, ότι οι δυνάμεις του θα «αντιμετωπίσουν και θα αποκρούσουν» οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα σταλούν στη χώρα.

Το διάγγελμα του Χαλίφα Χαφτάρ ήρθε λίγες ώρες μετά την έγκριση από το τουρκικό κοινοβούλιο της αποστολής στρατευμάτων στη Λιβύη, στο πλαίσιο της συμφωνίας του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την κυβέρνηση του Φάγεζ αλ-Σαράτζ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο λίβυος στρατηγός επέκρινε την Τουρκία και τον Ταγίπ Ερντογάν για τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να προκαλέσει σύγκρουση με απώτερο στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής και την «αναβίωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας στη Λιβύη και γενικότερα την περιοχή».

Οπως μεταδίδει το rt.com, οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ ισχυρίστηκαν ότι κατέρριψαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε επιχείρηση νότια της Τρίπολης.

Σύμφωνα με αναφορά των ίδιων πηγών, το τουρκικό αεροσκάφος ήταν ένοπλο, τύπου Bayraktar TB2, και κατερρίφθη διότι στόχευσε κομβόι οχημάτων του Εθνικού Στρατού της Λιβύης.

#BREAKING: An hour ago, 2 #Turkish Bayraktar TB2 armed drones supporting Islamist militias of #GNA targeted a convoy of #Libya National Army on its way to #Tripoli at Mizda. 30 mins later one of them was shot-down by a Pantsir S1 SAM system of #LNA in south of #Mitiga airport! pic.twitter.com/lAqkTqmv2u

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020