Καλά προετοιμασμένος για τις συνέπειες που θα είχε η δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί φαίνεται πως ήταν ο αμερικανικός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όταν έδινε την εντολή για την εξόντωση του ιρανού στρατηγού.

Ενδεικτικό του παραπάνω είναι πως το απόγευμα της Πέμπτης προσγειώθηκαν στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα τέσσερα ελικοφόρα τύπου Οσπρεϊ (CV-22B) και δύο μεταγωγικά C-130, προερχόμενα από το Μίλντενχολ της Αγγλίας, όπου εδρεύει η 352 Πτέρυγα της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων της αμερικανικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, τα έξι αυτά αεροσκάφη προορίζονται για επιχειρήσεις μεταφοράς Αμερικανών πολιτών ή αξιωματούχων από την ευρύτερη περιοχή του Ιράκ, σε περίπτωση που απαιτηθεί κάτι τέτοιο, μετά την επιδείνωση των αμερικανοϊρανικών σχέσεων, που αναμενόμενα θα επέφερε η δολοφονία Σουλεϊμανί, αλλά και της ενορχηστρωμένης απόπειρας εισβολής στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, όπως αναφέρει η Καθημερινή.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η στάθμευση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στη Σούδα υποδηλώνει την αυξημένη στρατηγική σημασία της βάσης, τη στιγμή, μάλιστα, που πολύ εγγύτερα στη Βαγδάτη υπάρχει το Ιντσιρλίκ, στη νοτιοανατολική Τουρκία. Επίσης, στις 13 Ιανουαρίου καταφθάνουν στην Ελευσίνα και άλλες μονάδες ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, για συνεκπαίδευση με τις ελληνικές.

Μάλιστα, εκτός από το γεγονός ότι ο Τραμπ διέταξε τη δολοφονία του Σουλεϊμανί, φαίνεται να την είχε προαναγγείλει μέσα από το Twitter.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο από την πρώτη στιγμή επιβεβαίωσε ότι η διαταγή για την εξόντωση του ιρανού στρατηγού, ο οποίος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, προήλθε από τον αμερικανό πρόεδρο.

Ωστόσο, άξια αναφοράς πάντως είναι και μια ανάρτηση στο Twitter την οποία έκανε ο Τραμπ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Μήνυμα το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί ως προαναγγελία της δολοφονίας του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» στην οποία συζητήθηκαν η Μέση Ανατολή, ο στρατός και το εμπόριο, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε την ανάρτηση αυτή στο Twitter μόλις επέστρεψε στο κλαμπ του στη Φλόριντα, από το γήπεδο όπου έπαιζε γκολφ. «Πολύ καλή συνάντηση για τη Μέση Ανατολή, τον Στρατό και το Εμπόριο. Επιστρέφω στον Νότιο Λευκό Οίκο» έγραψε χαρακτηριστικά.

Very good meeting on the Middle East, the Military, and Trade. Heading back to The Southern White House (Mar-a-Lago!). Updates throughout the day.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019