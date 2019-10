Δεν έχουν τελειωμό οι προκλητικές δηλώσεις από πλευράς της Τουρκίας, η οποία αφού πήρε αυτό που ήθελε από τη Συρία, θυμήθηκε ξανά… τις ανοιχτές υποθέσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και το προσφυγικό.

Η Άγκυρα είχε κάνει ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή, πως παρά το άνοιγμά της στη Συρία, δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω στις υπόλοιπες διεκδικήσεις της.

Μάλιστα, τόσο ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του κάνουν ότι μπορούν για να διατηρήσουν στο «κόκκινο» τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκαν οι νέες δηλώσεις του τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος με έντονα προκλητικό τόνο αναφέρθηκε στο προσφυγικό, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στη χώρα μας.

Όπως ισχυρίστηκε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας, στην Άγκυρα, «η Ελλάδα πυροβολούσε τις βάρκες των προσφύγων, τις βύθιζε στο Αιγαίο και τους έστελνε με τη βία, τραυματισμένους, πίσω στην Τουρκία».

#Greece has been firing at refugee boats, sinking them over Aegean, forcibly returning so many in wounded condition, claimed Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu today in a joint press event with German counterpart. pic.twitter.com/UmutVEXp5g

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 26, 2019