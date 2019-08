Τένις

Άλλη μια σπουδαία μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό τένις είναι η σημερινή (3/8). Μετά το θρίαμβο του Στέφανου Τσιτσιπά στο Open της Ουάσιγκτον, που τον φέρνει στο Νο.5 του κόσμου, έχουμε και τη Μαρία Σάκκαρη να κάνει τη δική της υπέρβαση και να προκρίνεται στους «4» του τουρνουά του Σαν Χοσέ.

Η ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-1 σετ (1-6, 7-6(3), 6-3) της Ελίνα Σβιτολίνα, Νο.1 του ταμπλό και Νο.7 στον κόσμο.

Η Ουκρανή ξεκίνησε καταιγιστικά και πήρε το πρώτο σετ χωρίς πρόβλημα με 6-1. Η απάντηση της Σάκκαρη όμως ήταν εντυπωσιακή. Στο δεύτερο σετ αν και βρέθηκε να χάνει με 4-3 και με 5-3 στα γκέιμ, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 5-5 και να προηγηθεί με 6-5.

Η Σβιτολίνα αντέδρασε και ισοφάρισε σε 6-6 οδηγώντας το ματς στο τάι μπρέικ. Η Σάκκαρη ήταν καλύτερη, προηγήθηκε με 4-3 και από το σημείο αυτό δεν κοίταξε ποτέ πίσω της παίρνοντας το τάι μπρέικ με 7-3 και ισοφαρίζοντας 1-1 στα σετ.

Στο τρίτο και αποφασιστικό σετ η Σβιτολίνα ξεκίνησε με μπρέικ και 1-0 υπέρ της, όμως η Σάκκαρη είχε βρει ρυθμό για τα καλά. Ισοφάρισε γρήγορα σε 2-2, πήρε το προβάδισμα με 4-2 και από εκεί και πέρα διαχειρίστηκε αυτό το +2 μέχρι τέλους. Η Σβιτολίνα δεν κατάφερε να επανέλθει στο σετ και τελικά ηττήθηκε με 6-3 και 2-1 συνολικά, αποκλειόμενη από τη συνέχεια του τουρνουά.

.@mariasakkari completes the comeback at @MubadalaSVC 🙌 She saves three match points to upset Svitolina, 1-6, 7-6(3), 6-3! pic.twitter.com/kmiSI2PDPp — WTA (@WTA) August 2, 2019