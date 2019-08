Είναι αδιαμφισβήτητα η παγκόσμια Μητρόπολη. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του παγκόσμιου εμπορίου αλλά και της τέχνης, της μόδας, της τεχνολογίας. Η Νέα Υόρκη, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και μιλά δεκάδες διαφορετικές γλώσσες, αποτελεί προορισμό - όνειρο για τους περισσότερους. Κάθε στιγμή στη Νέα Υόρκη θα νιώθετε ότι ζείτε μέσα σε ταινία. Και αν είστε κάτοχος κάρτας Diners Club μια σειρά προνομίων είναι στη διάθεσή σας για να κάνουν αυτό το ταξίδι ακόμα πιο αξέχαστο και να κερδίσετε διπλάσιους Bonus πόντους.

Προορισμός: Το κέντρο του κόσμου

Πρώτη στάση στον Grand Central. Είναι πολύ περισσότερα από έναν κόμβο σιδηροδρομικών γραμμών. Ο iconic Κεντρικός Σταθμός μοιάζει με σκηνικό ταινίας. Αλλωστε εκεί γυρίστηκαν αξέχαστες σκηνές που όλοι έχουμε απολαύσει στη μεγάλη οθόνη, μεταξύ αυτών : North by Northwest του Χίτσκοκ , Cotton Club του Φρανσις Φορντ Κόπολα, The Fisher King του Τέρι Γκίλιαμ, The Avengers, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι ο Λεξ Λούθορ ζούσε κάτω από τον Grand Central στο 1ο και κλασικό πλέον Superman. Επιπλέον, το νεοκλασικό αρχιτεκτόνημα στεγάζει διάσημα γκουρμέ κιόσκια, από τα οποία πρέπει να δοκιμάσετε!

Κι από τα χαμηλά στα ψηλά: ανεβείτε στο Empire State Building για να θαυμάσετε την θέα από τον 102 όροφο. Ένα αξεπέραστο δείγμα Art Deco αισθητικής, δημιούργημα της αρχιτεκτονικής κουλτούρας του 1930. Για περισσότερα από 40 χρόνια ήταν το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο, μέχρι την κατασκευή του World Trade Center .

Περάστε στην απέναντι όχθη του East River μέσω της επικής Brooklyn Bridge. Μια από τις πρώτες κρεμαστές ατσάλινες γέφυρες του κόσμου, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και για αυτοκίνητα. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1869 και ολοκληρώθηκε 14 χρόνια αργότερα. Ενώνει το Manhattan με το Brooklyn με 6 λωρίδες κυκλοφορίας αποκλειστικά για οχήματα (υπάρχουν ξεχωριστές λωρίδες για πεζούς και ποδήλατα) και δεσπόζει μεταξύ των υπόλοιπων γεφυρών που έχουν κατασκευαστεί στην ευρύτερη περιοχή.

Χαθείτε μέσα στο Central Park. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 37 εκατομμύρια επισκέπτες απολαμβάνουν αυτόν τον μοναδικό δημόσιο πνεύμονα πρασίνου, έκτασης 3,4 τ.χλμ., στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Περιλαμβάνει ζωολογικό κήπο, Καρουσέλ, το Kάστρο Belvedere, ατελείωτους κήπους και λίμνη, γήπεδα για αθλητικές δραστηριότητες, το θέατρο που στεγάζει τις θερινές παραστάσεις του προγράμματος Shakespeare in the Park και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων.

Επισκεφθείτε το Άγαλμα της Ελευθερίας. Σήμα κατατεθέν της Νέας Υόρκης, το Άγαλμα της Ελευθερίας υψώνεται στη νησίδα Liberty, στην είσοδο του λιμανιού πόλης, και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. To κολοσσιαίο άγαλμα άρχισε να κατασκευάζεται το 1874 προς τιμήν της αμερικανο-γαλλικής φιλίας και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ σε 350 κομμάτια το 1885. Τη στατική δομή του μελέτησε ο μηχανικός Γκυστάβ Άιφελ. Ζυγίζει 228,456 τόνους, έχει ύψος 90 μέτρων με τη βάση του, στην οποία είναι χαραγμένη η ημερομηνία «4 Ιουλίου 1776», ημέρα της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Αν ανεβείτε τα 168 σκαλιά θα φθάσετε στο κεφάλι του αγάλματος από το εσωτερικό του, όπου υπάρχουν 25 παράθυρα για να θαυμάσετε τη θέα.

Η πρωτεύουσα των μουσείων

Η Νέα Υόρκη διαθέτει μουσεία για όλα τα ενδιαφέροντα: από Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας μέχρι Σιδηροδρόμων και Διαστήματος. Τα περισσότερα είναι κορυφαία στον κόσμο στο είδος τους. Επιλέξτε αυτά που σας ενδιαφέρουν για να χαθείτε στους διαδρόμους τους.

Το Metropolitan Museum of Art ή αλλιώς The Met βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του Central Park και η μόνιμη συλλογή του περιλαμβάνει δύο εκατομμύρια έργα τέχνης. Το κεντρικό κτίριο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πινακοθήκες στον κόσμο, ενώ φιλοξενούνται επίσης συλλογές μουσικών οργάνων, κοστουμιών, παλαιών όπλων και πανοπλιών από όλον τον κόσμο. Έχει σχεδόν 400 μέτρα μήκος και 190.000 τμ εμβαδόν.

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης ή αλλιώς MoMA βρίσκεται στο κέντρο του Manhattan και αποτελεί το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου μοντέρνας τέχνης. Η συλλογή του περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής, αρχιτεκτονικής, φιλμ, βιβλία, περιοδικά και περιεχόμενο ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Το MoMA «θεμελιώθηκε» το 1929 και έγινε διεθνώς γνωστό με μια εξαιρετική έκθεση του Picasso το 1939 - 1940. Είναι το «σπίτι» μερικών από τα πιο διάσημα έργα τέχνης, όπως: Starry Night του Vincent van Gogh, Les Demoiselles d' Avignon του Pablo Picasso , The Persistence of Memory του Salvador Dali, I and the Village Marc Chagall, Campbell’s Soup Cans του Andy Warhol, Water Lilies triptych του Claude Monet, Self-Portrait With Cropped Hair της Frida Kahlo και πάρα πολλών άλλων.

Το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα και διασημότερα του κόσμου. Βρίσκεται απέναντι από το Central Park στο Upper West Side του Manhattan και διαθέτει εκθεσιακούς χώρους, ερευνητικά εργαστήρια και τη φημισμένη βιβλιοθήκη του. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν πάνω από 32 εκατ. εκθέματα, με κυρίαρχα τους τεράστιους σκελετούς δεινοσαύρων, το μοντέλο μπλε φάλαινας, ένα τεράστιο κομμάτι μετεωρίτη και το μεγαλύτερο ζαφείρι στον κόσμο...

Η συνοικία των θεάτρων

Άλλες εκδοχές «ζωντανής» τέχνη σάς περιμένουν σε κάθε γωνιά της πόλης: τζαζ μπαρ, μοντέρνα στέκια, πειραματικές σκηνές, club.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, μην φύγετε από την Νέα Υόρκη, αν δεν ζήσετε την εμπειρία που ονομάζεται Broadway. Στον δρόμο αυτό είναι συγκεντρωμένα περισσότερα από 41 θέατρα, με τις πιο ακριβές και υψηλών προδιαγραφών παραγωγές -κυρίως μιούζικαλ. Εδώ είναι η «γενέτειρα» παραστάσεων που θα ταξιδέψουν τα επόμενα χρόνια σε όλο τον κόσμο.

Λιγότερο mainstream και περισσότερο ανεξάρτητες παραγωγές έχουν ως αποτέλεσμα εξίσου αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις, γνωστές ως off Broadway. Απευθύνονται κυρίως στο πιο μυημένο θεατρόφιλο κοινό.

Sex and The City

Η Νέα Υόρκη είναι ο παράδεισος του shopping και οι πολυτελείς βιτρίνες της θα το επιβεβαιώσουν από την πρώτη στιγμή. Boutique όλων των διάσημων σχεδιαστών και οίκων μόδας, ονειρεμένα πολυκαταστήματα και spots με όλα τα τελευταία gadgets βρίσκονται κατά μήκος της 5th Avenue από τη Central Park Street έως τη Madison Square.

Οπωσδήποτε πρέπει να ζήσετε την εμπειρία του Tiffany's. Διαλέξτε ένα πολύτιμο ασημένιο αντικείμενο, ή ένα ιδιαίτερο κόσμημα, ή κάποιο κομψοτέχνημα από κρύσταλλο, ή πορσελάνη και παραλάβετέ το στη γνωστή και αξεπέραστη γαλάζια συσκευασία του Tiffany & Co.

Μην χάσετε την ευκαιρία για ατελείωτο shopping στο διεθνούς φήμης εκπτωτικό χωριό που βρίσκεται 1,5 ώρα έξω από την πόλη. Το Woodbury Outlet στεγάζει όλες τις φίρμες. Θα βρείτε «διαμάντια» ανάμεσα σε περασμένες συλλογές διάσημων οίκων και σε συγκλονιστικές τιμές. Μια άδεια ταξιδιωτική τσάντα θα σας φανεί πολύ χρήσιμη για το shopping στη Νέα Υόρκη!

Γαστριμαργικές εμπειρίες στο Manhattan

Τakos, sushi, burger, vegan φαγητό ή ό,τι τραβάει η όρεξή σας . Η Νέα Υόρκη τα έχει όλα, από τα πιο κλασικά μέχρι τα πιο γκουρμέ πιάτα, καθώς διαφορετικές κουλτούρες βρέθηκαν και συνδυάστηκαν σε αυτό το μεγάλο και ιδιαίτερο χωνευτήρι.

Στη Νέα Υόρκη θα απολαύσετε ένα ξεχωριστό γαστριμαργικό ταξίδι, που θα ξεκινά με το πιο ιδιαίτερο πρωινό και θα ολοκληρώνεται με ένα δείπνο πολλών αστέρων. Διαλέξτε πού και τι θα απολαύσετε την κάθε μέρα της διαμονής σας στο Big Apple, καθώς οι επιλογές είναι αμέτρητες.

Ό,τι και αν αποφασίσετε, πάντως, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το Chelsea market και την 9th Avenue, όπου ένα παλιό εργοστάσιο έχει μετατραπεί σε πολυχώρο και δεκάδες μικρά μαγαζιά προσφέρουν ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό του πιο απαιτητικού καλοφαγά.

Για το καλύτερο burger του πλανήτη κατευθυνθείτε στην 23rd St και Madison Avenue, για εναλλακτικό sushi burrito στην Park Avenue και για το απίστευτο cronut (donut με ζύμη από κρουασάν) ή άλλα υπέροχα γλυκά του διάσημου πλέον chef Dominique Ansel στο Soho.

