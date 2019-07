Παίκτης των Μπακς είναι κι επίσημα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, με τα ελάφια να ανακοινώνουν την απόκτηση του.

Ο Γιάννης υποδέχτηκε τον μεγαλύτερο αδερφό του με ένα όμορφο βίντεο που ετοίμασαν οι Μπακς και έλεγε: «Ο αγαπημένος μου συμπαίκτης ήταν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο» αλλά και τις καλύτερες στιγμές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ο πρώην πλέον φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχε αποδεχθεί την πρόταση των… ελαφιών και πλέον θα είναι κάτοικος Μιλγουόκι.

Πρόκειται για το δεύτερο ταξίδι του Θανάση Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ, όπου είχε αγωνιστεί ξανά την περίοδο 2015-16, με τη φανέλα των Νιου Γιορκ Νικς, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Μπακς δημοσίευσαν βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του στο ΝΒΑ, αλλά και το πρώτο του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

Δείτε τις αναρτήσεις των Μπακς:

It’s Official!!

Welcome the newest member of the Bucks family, @Thanasis_ante43!!#FearTheDeer pic.twitter.com/AMTYlKOHOj

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 17 Ιουλίου 2019