Τι έγραψαν στο Twitter

Αυλαία έριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας το Game of Thrones, η βασισμένη στα βιβλία του George R. R. Martin σειρά φαντασίας η οποία έκανε πάταγο από τον πρώτο κύκλο προβολής της το 2011.

H σειρά του HBO αποτέλεσε pop φαινόμενο της δεκαετίας, με εκατομμύρια θαυμαστές να συντονίζονται σε κάθε επεισόδιο. Ενδεικτικά, ο μέσος όρος των θεατών ανά επεισόδιο για τον όγδοο κύκλο ξεπέρασε τα 35 εκατομμύρια παγκοσμίως. Παράλληλα, το Game of Thrones γέννησε άπειρα memes, ζωηρές συζητήσεις και αντιμαχίες στο Διαδίκτυο και έκανε τους πρωταγωνιστές του σταρ σε μία νύχτα.

Περνώντας, λοιπόν, στο φινάλε, είναι γεγονός ότι ο τελευταίος κύκλος της σειράς δεν έκανε την καλύτερη εντύπωση στους θαυμαστές του. Οι περισσότεροι απογοητεύτηκαν με τη γρήγορη και πολλές φορές ασύνδετη πλοκή και την αλλαγή κάποιων χαρακτήρων σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους.

Έχοντας ως εμπειρία τις προηγούμενες σεζόν, οι φανς ήταν προετοιμασμένοι για ένα αιματηρό τέλος και όχι απαραίτητα ένα happening ending. Εν μέρει δικαιώθηκαν καθώς ένας βασικός χαρακτήρας πεθαίνει, αλλά οι περισσότεροι από τους αγαπημένους του κοινού επιβιώνουν. Τέλος, στον θρόνο του Γουέστερος κάθεται μία αναπάντεχη προσωπικότητα.

Οι θαυμαστές της σειράς στο Twitter επιχείρησαν να δώσουν το τέλος που προτίμησαν οι ίδιοι, αντί για αυτό που τελικά έλαβαν.

How they really should’ve decided who sat on the iron throne. #GameofThrones pic.twitter.com/m31QQx7Z8g — Cynthia (@cyndeejc) May 20, 2019

Δεν έμεινε ασχολίαστη η επανασύνδεση του Τζον Σνόου με τον Τόρμουντ.

Κάποιοι ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι η σειρά τελείωσε!

Το άδοξο τέλος του Night King και της στρατιάς των νεκρών στο τρίτο επεισόδιο του όγδοου κύκλου δύσκολα θα ξεχαστεί.

what would've been a better ending #GameOfThrones pic.twitter.com/RMjye4C1LZ — sana (new acc please follow) (@aaronsjuliette) May 20, 2019

Ο νέος βασιλιάς του Γουέστερος δεν έτυχε και της θερμότερης υποδοχής!

All Hail King Bran the Broken, who was left out of an entire season (season 5) of the show cause the writers felt he didn’t have a compelling storyline, yet became King cause “no one had a better life story than Bran” according to Tyrion. Great work HBO 🙄 #GameOfThrones pic.twitter.com/RNtj1qWIHd — David Rivera (@DRiveraTX) May 20, 2019

Μια βαθύτερη ερμηνεία προσπάθησε να δώσει ένας χρήστης στο κατά τ’ άλλα ρηχό σενάριο.