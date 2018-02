Volvo XC40: Στην ελληνική αγορά από 30.713 ευρώ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 13:10 |

Το νέο Volvo XC40 βρίσκεται στην χώρα μας, και πλέον το κόμπακτ SUV της σουηδικής φίρμας εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο τη γκάμα της φίρμας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Με το επίσημο δίκτυο να δέχεται ήδη παραγγελίες για το νέο μοντέλο, οι τιμές του ξεκινούν από 30.713 ευρώ για την έκδοση με τον κινητήρα Τ3 των 1500 κ.εκ, 156 ίππων.



Οι πολλαπλές εκδόσεις εξοπλισμού και κινητήρων, η σύγχρονη σχεδίαση, οι δυνατότητες εξατομίκευσης και οι προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας, συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας είναι το «οπλοστάσιο» του μοντέλου, απέναντι στον ανταγωνισμό.



Επίσης, στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται το City Safety τελευταίας γενιάς, οι προβολείς LED, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η κεντρική οθόνη αφής και το προηγμένο σύστημα Volvo On Call, με κλήση έκτακτης ανάγκης και εφαρμογή (app) για έλεγχο του αυτοκινήτου από απόσταση. Μεταξύ των συστημάτων ασφαλείας είναι το σύστημα αποφυγής εμπρόσθιων συγκρούσεων City Safety , το σύστημα αποφυγής εκτροπής από το δρόμο Run-Off Road Mitigation και το σύστημα αποφυγής συγκρούσεων με οχήματα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα Oncoming Lane Mitigation.



Για πρώτη φορά σε μοντέλο της συγκεκριμένης κατηγορίας, θα προσφέρεται προαιρετικά, σύστημα ημι-αυτόνομης οδήγησης Pilot Assist. Ο οδηγός μπορεί να χειρίζεται και ενημερώνεται από το σύστημα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας το Sensus, με τη μεγάλη κατακόρυφη οθόνη αφής, που δίνει πρόσβαση σε μια σειρά λειτουργιών με διαισθητικό τρόπο. Προσφέρεται με κινητήρες βενζίνης και ντίζελ, με εύρος ισχύος από 156 έως και 247 ίππους. Να σημειωθεί ότι το XC40 τοποθετείται μια κατηγορία πιο κάτω από το Volvo XC60 που προσφάτως, κατέκτησε το βραβείο ασφάλειας στον υψηλού κύρους θεσμό Best in Class του Euro ΝCAP (το Ανεξάρτητο Οργανισμό που δοκιμάζει την ασφάλεια των οχημάτων με τα πιο αξιόπιστα κρας τεστ) για το 2017. Το XC60 βαθμολογήθηκε με το σχεδόν «άριστα» 98% στην κατηγορία Ενήλικων Επιβατών και στην κλάση των Μεγάλων SUV οχημάτων.