Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την διαδοχή του Γιούργκεν Κλοπ από τον Άρνε Σλοτ, με τη Λίβερπουλ να έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τον Ολλανδό και τη Φέγενορντ.

Αυτό που απέμενε ήταν να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο κλαμπ για το ποσό που θα πάρει η Φέγενορντ προκειμένου να αποδεσμεύσει τον Σλοτ, με αγγλικά Μέσα να κάνουν λόγο για ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ολλανδός τεχνικός έχει πανηγυρίσει με τον σύλλογο του Ρότερνταμ ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο, ενώ το 2022 τον είχε οδηγήσει στον τελικό του Conference League, όπου είχε ηττηθεί από τη Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο.

🚨 BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!

Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.

Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/Ud3QB6U20m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2024