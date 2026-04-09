Καμιά έκπληξη για την απόδοση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης στο ΣΕΦ. Άλλωστε, όποιον η μνήμη του δεν τον γελά, θυμάται καλά τι έκανε ο συμπαθής γκαρντ και κατά την πρώτη θητεία του στο Λιμάνι, τη σεζόν 2021-22. Τότε είχε πανηγυρίσει το νταμπλ. Και εκείνη τη σεζόν έπαιρνε θέση στην αρχική πεντάδα και όταν άρχισε να… βρέχει τρίποντα, σταματούσε μόνο όταν γινόταν αλλαγή.

Και τότε, ποιος ο λόγος να αποχωρήσει μετά το τέλος εκείνης της αγωνιστικής περιόδου ο Ντόρσεϊ; Ίσως να ήθελε να αναζητήσει την τύχη του στο ΝΒΑ. Σεβαστό. Το έκανε και δεν τα κατάφερε. Αν, όμως, στο Λιμάνι έδειχναν πόσο τον γουστάρουν ή πόσο τον υπολογίζουν, αν εν τέλει τον κρατούσαν «ζεστό», ίσως τα πράγματα να έπαιρναν διαφορετική τροπή στις διαπραγματεύσεις. Για να ειπωθεί η αλήθεια, ο Κάνααν που τον αντικατέστησε, καθόλου κακός παίκτης δεν ήταν και έχει και του λόγου τεράστια έφεση στα σουτ τριών πόντων.

Μοιάζει το ίδιο… ξεσηκωτικός όταν αρχίζει να σκοράρει. Με ικανότητα να ανάβει τη σπίθα στις εξέδρες. Μπορείς, όμως, να συγκρίνεις έτσι εύκολα τον Ντόρσεϊ με κάποιον άλλον παίκτη;

Ο Ολυμπιακός λέγεται ξανά πως αναζητεί σουτέρ και σκόρερ στην περιφέρειά του. Ωραία. Και ο Ντόρσεϊ τι ακριβώς είναι; Με τη Βασίλισσα σημείωσε 37 πόντους, είχε 7/11 τρίποντα και το μόνο του μειονέκτημα, μεγάλο αναμφίβολα, έχει να κάνει με το γεγονός πως δεν βάζει φρένο και «τρελαίνεται» όταν έχει την μπάλα στα χέρια.

Βλέπει πρώτα το καλάθι και μετά τους συμπαίκτες του. Ο Μπαρτζώκας πάσχισε να το αλλάξει αυτό, εν μέρει το κατάφερε, ο διεθνής άσος εφέτος κάνει την Ευρωλίγκα της ζωής του έχοντας με ελάχιστες εξαιρέσεις πάντα διψήφιο αριθμό πόντων, πήρε τη θέση στο αρχικό σχήμα από τον Φουρνιέ και δείχνει ασταμάτητος. Αναγεννημένος.

Θα προχωρήσει με αυτόν πρωταγωνιστή ο Ολυμπιακός έως το φινάλε της εφετινής διαδρομής γιατί τέτοιον παίκτη με ελληνικό διαβατήριο και με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δύσκολα θα βρει στην αγορά. Τα όποια λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι, όπως και η διαχείριση της κατάστασης.

Αλλά όλοι καλούνται ενίοτε να βάζουν λίγο νερό στο κρασί, να βρίσκουν ισορροπίες και να πορεύονται ακόμη και αν διαφωνούν για αρκετά. Πάνω από όλα η ομάδα – αυτό δεν είπε με τις τοποθετήσεις του σε γενικές γραμμές τις τελευταίες ημέρες και ο Γιώργος Μπαρτζώκας; Τώρα, αυτό ισχύει.

Και όταν έχεις έναν σουτέρ που ώρες ώρες θυμίζει… Ρέτζι Μίλερ, θέλεις να τον κρατάς πάντα ενεργό, διψασμένο και «καυτό»!