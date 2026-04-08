Ο Αντώνης Σαουλίδης γνωστοποίησε την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ -στην πραγματικότητα, ωστόσο, πρόκειται για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου. Από τη στιγμή που ο Σαουλίδης παρέστη στην παρουσίαση της «Ιθάκης», το μέλλον του εντός του κόμματος ήταν προδιαγεγραμμένο, με πολλούς να απορούν για ποιον λόγο δεν διαγράφηκε επιτόπου. Λίγους μήνες μετά, το όνομα του Σαουλίδη δεν ήταν σ’ αυτά των αριστίνδην συνέδρων στο Τάε Κβον Ντο, όπως έγινε με τα υπόλοιπα μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής. Στη χθεσινή επιστολή του, ο Σαουλίδης μιλούσε για μια ηγεσία «που αντιμετωπίζει το νέο με φόβο και τη διαφωνία ως απειλή δεν μπορεί να εμπνεύσει αλλαγή, ούτε να οδηγήσει σε πολιτική ανατροπή».

Άλλο τοπίο

Με αυτή την αποχώρηση, δημιουργείται ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, καθώς δύο υποψήφιοι βουλευτές μένουν εκτός – ο Σαουλίδης είναι ο ένας, ο Χάρης Καστανίδης ο δεύτερος, λόγω της επέκτασης του ορίου θητειών στα 20 έτη με αναδρομική ισχύ. Ο ίδιος κατήγγειλε φωτογραφική διάταξη, καθώς δεν ισχύει για τους πρώην προέδρους του κόμματος: «Αυτό είναι καταστατική αλλαγή που εισηγήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης με τους υπηκόους του (…) Δεν ασχολούμαι με μικρούς ανθρώπους», ανέφερε (Flash). Για ποιον ανοίγει ο δρόμος; Εκτός από τους Πέτρο Παππά και Ράνια Θρασκιά, για τον τέως γραμματέα της νομαρχιακής Α’ Θεσσαλονίκης, Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη, ο οποίος στηρίζει τον Παύλο Γερουλάνο και εξελέγη πρόσφατα στην ΚΠΕ του κόμματος.

Βαρβάκειος

Την τελευταία φορά που ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφτηκε τη Βαρβάκειο, εκείνος και ο Χάρης Δούκας μοίρασαν χειραψίες και χαμόγελα – παρότι η σχέση τους δεν ήταν η καλύτερη. Θα επαναληφθεί το σκηνικό σήμερα το πρωί, με την άφιξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην αγορά; Θα φανεί και από το πρόγραμμα του δημάρχου, αλλά και από την όποια μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Στην πραγματικότητα, μετά το συνέδριο είναι δεδομένο πως η προεδρική πλευρά δεν θέλει εσωκομματικές γκρίνιες, ειδικά όσο οι κάλπες πλησιάζουν. Η επιχείρηση προσέγγισης της Πλατείας Κοτζιά από τη Χαριλάου Τρικούπη έγινε ήδη φανερή στο συνέδριο και, μετά το αποτέλεσμα της σύνθεσης της ΚΠΕ, μοιάζει μονόδρομος και για την πλευρά Δούκα.

(Αν)ωριμότητα

Εκπλήξεις είπαμε – όμως κανείς δεν ξαφνιάζεται που κάθε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ερωτάται για την πιθανότητα συγκυβέρνησης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τελευταίος στον χορό μπήκε χθες ο Κώστας Τσουκαλάς (Παραπολιτικά), ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στην εκ των υστέρων παραδοχή του πρώην πρωθυπουργού πως έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες από τον Ιανουάριο του 2015: «Δεν δείχνουν μια ωριμότητα, άρα ο καθένας θα αξιολογηθεί από το στίγμα που θα έχει, το πρόγραμμα που θα έχει. Τα κόμματα για να πετύχουν πάντα πρέπει να εκφράζουν και να υπηρετούν κοινωνικές αναγκαιότητες, δεν μπορεί μια προσωπική επιδίωξη ερήμην της κοινωνίας να έχει επιτυχία».

Απορία:

Δηλαδή εσείς έχετε καταλάβει Πάσχα;