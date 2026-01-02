Ποδαρικό στο 2026 με μία ακόμα επιχειρηματική συμφωνία έκανε ο Ομιλος AKTOR. Λίγο πριν από την εκπνοή του 2025, ο όμιλος, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε σε μια καταρχήν συμφωνία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα στην εξαγορά της εταιρείας Sun Force Two, συμφερόντων των οικογενειών Μητσιολίδη και Μποζατζίδη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο Ομιλος AKTOR ήρθε σε καταρχήν συμφωνία συνεργασίας για την εξαγορά του 51% της εταιρείας Sun Force Two. Η εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος 140 MW, τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία ενώ διαθέτει και άλλα ισχύος 200 MW, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Με τη συμφωνία αυτή ο Ομιλος AKTOR έκλεισε τη χρονιά που πέρασε με ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εν λειτουργία 380 ΜW, συνεχίζοντας την υλοποίηση του σχεδιασμού στη διαμόρφωση ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.

Παράλληλα και στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού ο Ομιλος AKTOR συνεχίζει την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ μέσω της υφιστάμενης συμφωνίας με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες συνολικής ισχύος 1300 MW, και φέρεται να συζητά το ενδεχόμενο εξαγοράς και άλλου χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τα οποία βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, ισχύος 150 MW.

Να σημειωθεί ότι ο Ομιλος έχει ήδη ανακοινώσει ότι στο πλαίσιο του εταιρικού του μετασχηματισμού έως το 2028 σκοπεύει να επενδύσει 1,4 δισ. ευρώ σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με έργα ισχύος 1.300 MW. Συνολικά ο AKTOR διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο αδειών έργων υπό ανάπτυξη ισχύος περίπου 2,4GW, από τα οποία 1,35GW είναι έργα ΑΠΕ (0,62GW αιολικά και 0,73GW φωτοβολταϊκά) και περίπου 1GW έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και ήδη προχωρά στη δημιουργία 3 σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 100MW, σε μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα το πρόσφατο ομολογιακό δάνειο ύψους 140 εκατ. ευρώ αναμένεται να βοηθήσει στην υλοποίηση των δρομολογημένων επενδύσεων του ομίλου, κυρίως στις ΑΠΕ.

Σύμβαση

Επίσης, πρόσφατα, ο Ομιλος AKTOR εισήλθε και στην αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη μακροπρόθεσμη σύμβαση αγοραπωλησίας αμερικανικού LNG μέσω της θυγατρικής εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Ομιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Η Atlantic See LNG Trade SA, κοινοπραξία του Ομίλου AKTOR με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες αμερικανικού LNG, καθώς ενισχύει τον σχεδιασμό της για εισαγωγές και επανεξαγωγές προς αγορές της ΝΑ Ευρώπης, όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία.